Yeniçağ Gazetesi
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Yarın yeni dönem başlıyor: Aldatıcı reklamlara sıkı denetim

1 Ağustos’ta yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle hedefli reklamlar, yapay zekâ ile oluşturulan tanıtımlar, sosyal medya fenomenlerinin paylaşımları ve indirim kampanyalarına yeni kurallar getirilecek. Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi yanıltan reklam uygulamalarına karşı denetimleri artıracak.

Kaynak: Haber Merkezi
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Yarın yeni dönem başlıyor: Aldatıcı reklamlara sıkı denetim - Resim: 1

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı daha etkin korunmasını amaçlayan yeni düzenlemeleri 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe alacak.

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Yarın yeni dönem başlıyor: Aldatıcı reklamlara sıkı denetim - Resim: 2

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerle dijital reklamcılıktan yapay zekâ destekli içeriklere, sosyal medya fenomenlerinin tanıtımlarından indirim kampanyalarına kadar birçok alanda yeni kurallar uygulanacağını açıkladı.

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Yarın yeni dönem başlıyor: Aldatıcı reklamlara sıkı denetim - Resim: 3

Hedefli reklamlara yeni kurallar

Yeni düzenlemeye göre reklam verenler, hedefli reklamların hangi kriterlerle gösterildiğini ve bu kriterlerin nasıl değiştirilebileceğini tüketicilere açık ve kolay erişilebilir şekilde bildirmek zorunda olacak.

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Yarın yeni dönem başlıyor: Aldatıcı reklamlara sıkı denetim - Resim: 4

Ayrıca çocuklara yönelik kişisel verilere dayalı profilleme yöntemi kullanılarak hedefli reklam yapılması yasaklanacak.

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Yarın yeni dönem başlıyor: Aldatıcı reklamlara sıkı denetim - Resim: 5

Fenomenler yalnızca “reklam” veya “tanıtım” ibaresini kullanacak

Sosyal medya fenomenleri, ücret, ücretsiz ürün, indirim ya da etkinlik daveti gibi herhangi bir menfaat karşılığında yaptıkları paylaşımlarda “sponsorlu”, “iş birliği” veya “davet” gibi ifadeler yerine yalnızca “reklam” ya da “tanıtım” ibaresini kullanabilecek.

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Yarın yeni dönem başlıyor: Aldatıcı reklamlara sıkı denetim - Resim: 6

İndirim kampanyalarında fiyat kuralı değişiyor

İndirimli satış reklamlarında, üzeri çizili fiyat olarak indirimin başlamasından önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak.

Meyve, sebze gibi çabuk bozulabilen ürünler ile hizmetlerde ise indirimli fiyatın bir önceki fiyatı baz alınacak.

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Yarın yeni dönem başlıyor: Aldatıcı reklamlara sıkı denetim - Resim: 7

Yapay zekâ ile hazırlanan reklamlara zorunlu uyarı

İnsandan ayırt edilmesi güç yapay zekâ karakterlerinin kullanıldığı reklamlarda bunun açık şekilde belirtilmesi zorunlu olacak.

Gerçek kişilerin yapay zekâ ile oluşturulan dijital kopyalarının, bir ürünü kullanmış veya tavsiye etmiş izlenimi verecek şekilde reklamlarda yer alması ise yasaklanacak.

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Yarın yeni dönem başlıyor: Aldatıcı reklamlara sıkı denetim - Resim: 8

Çevre dostu ifadelerine sınırlama

“Çevre dostu” gibi genel ifadeler artık açıklama yapılmadan kullanılamayacak. Reklamlarda çevresel beyanların, ürün veya hizmetin yaşam döngüsünün hangi aşamasıyla ilgili olduğu açıkça belirtilecek.

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Yarın yeni dönem başlıyor: Aldatıcı reklamlara sıkı denetim - Resim: 9

Tüketici yorumlarında yeni dönem

Doğrulanamayan kaynaklardan alınan tüketici değerlendirmeleri yayımlanamayacak.

Bir ürün veya hizmete ilişkin yorumlar farklı başlıklar altında paylaşılırsa, tüm değerlendirmelerin aynı alanda açık, anlaşılır ve kolay erişilebilir şekilde gösterilmesi zorunlu olacak.

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Yarın yeni dönem başlıyor: Aldatıcı reklamlara sıkı denetim - Resim: 10

Yasa dışı bahis ve yanıltıcı unvanlara da düzenleme

Yeni yönetmelikle yasa dışı bahis ve yasa dışı şans oyunlarına ilişkin reklam yasağının kapsamı genişletildi.

Ayrıca ticari reklamlarda akademik unvanların tüketiciyi yanıltacak şekilde kullanılmasının da önüne geçilecek.

Bakan Ömer Bolat, tüketicileri yanıltan reklam ve ticari uygulamalara yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, vatandaşları korumaya yönelik yeni düzenlemelerin devam edeceğini ifade etti.

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