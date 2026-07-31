Yarın yeni dönem başlıyor: Aldatıcı reklamlara sıkı denetim

Fenomenler yalnızca “reklam” veya “tanıtım” ibaresini kullanacak

Sosyal medya fenomenleri, ücret, ücretsiz ürün, indirim ya da etkinlik daveti gibi herhangi bir menfaat karşılığında yaptıkları paylaşımlarda “sponsorlu”, “iş birliği” veya “davet” gibi ifadeler yerine yalnızca “reklam” ya da “tanıtım” ibaresini kullanabilecek.