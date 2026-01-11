HEAŞ'ın sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre yarın İstanbul genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olacağının tahmin edildiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, gün boyunca uçuş operasyonlarında yüzde 10 oranında kapasite azaltımına gidilecektir. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili havayolu şirketlerinin resmi internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle rica olunur."