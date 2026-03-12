Bence parti içi çoğunluğu elinde bulundurmak demek.

Öyleyse bu neden suç olsun!

Olmasın tabi!

Niye olsun ki?

Hem parti içi çoğunluğu, demokrasi içinde eline geçirmiş olanlar suç işlemiş sayılmazlar ki güven elde etmiş sayılırlar.

*

Kaldı ki ben bir partinin partililerince ele geçirilmesini şöyle anlıyorum.

Partiyi ele geçirecek olan lider ya da ekibi, mutlaka parti içinde ve seçimlerde başarılı olmalıdır.

Örgütü o lidere inanmalı, onu desteklemeli, liderin samimiyetine güvenmelidir.

Lider de partisini hedefe ulaştırabileceğine kendini inandırmalıdır.

*

Sahi, demokrasilerde partiler niye vardır?

Çünkü demokrasilerde partiler, öncelikle demokrasinin olmazsa olmazıdır.

Demokrasinin işlevselliğini sağlar…

Mevcut iktidar partisi, bekleneni veremiyorsa, ona onun alternatifi olduğunu gösterir.

İktidara alternatif bir parti de iktidarın yapamadıklarını nasıl yapabileceğini…

Neyle ve hangi kadrolarla yapabileceğini seçmeniyle paylaşmış ve seçmenini ikna edebilmiş olmalıdır.

Bunun da bugün en belirgin örneği Sayın Erdoğan’dır.

*

AKP, 2000 yılının başlarında kuruldu…

Sahaya indi…

O günkü mevcut iktidarının yapamadıklarını nasıl yapacaklarını anlattı…

Parti teşkilatı (Buna kimi partiler ‘Örgüt’ diyor) ile birlikte iktidar oldu ve 24 yıldır ülkeyi o yönetti.

*

Ama olmadı işte, bir iki seçim öncesi bugüne kadar iyi örgütlenmiş ve 24 yıllık iktidar olan AKP’yi zorlamaya başlayan demokrasinin başka bir örgütlü yapısının, -yani partisinin- lideri, iktidara ulaşacaklarına önce kendini ve partililerini inandırmış…

Ardından seçmeni ikna etmiş, bugün iktidarın en büyük adayı olarak karşımıza çıkmıştır.

*

Şimdi “CHP bir örgüt, onun cumhurbaşkanı adayı da bir örgüt lideri midir?”

Söyleyeyim!

CHP de; diğer partiler gibi kendi parti tüzük ve programına göre, demokrasinin olmazsa olmazı olan -iktidara yönelik- siyasi bir örgüttür.

Özgür Özel o örgütün lideri, İmamoğlu ise o örgütün Cumhurbaşkanı adayıdır.

Bu iki insan, galiba önümüzdeki seçimlerde AKP’den iktidarı alacağa benziyor.

Bu da Sayın Erdoğan’ı ve şürekasını kızdırmış olabilir elbette!

*

Varsın olsun!

Bu durum demokrasinin bir gereği değil midir?

Bugün AKP…

Yarın CHP…

Başka bir dönem bir başka parti neden olmasın?

*

CHP örgütünün lideri Özgür Özel, bugün İmamoğlu, birlikte CHP’ye bir heyecan aşılamış ve partisini -nasıl ki AKP, bileşenleriyle birlikte iktidara taşımışsa- CHP de bileşenleriyle (demokratlarla) birlikte iktidara taşımak istiyor.

*.

Bugün Özgür Özel liderliğindeki CHP, iktidara en yakın siyasi örgüttür.

Belki de Özgür Özel’in dediği gibi “İmamoğlu’nun suçu Erdoğan’ı yenmekse” eğer, evet bu o suçu işlemiştir.

Ama İmamoğlu’nun işlediği o suç da onu yasal olarak İBB Başkanı yapmıştır.

Şimdi de Özgür Özel ve partisi, İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı yapmak istiyor.

İstemesin mi?

Vicdanları rahatsız etmeyen bir yargılama yapılması kalıyor geriye.

*

Neden mi?

Çünkü bugünlerin yarınları da var!

Hepimiz yüz yüze bakacağız!