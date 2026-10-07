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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından açıklanan güncel verilere göre, spot elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük ise 500 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

PİYASADA İŞLEM HACMİ YÜZDE 3,3 GERİLEDİ

Spot elektrik piyasasındaki toplam işlem hacminde düne kıyasla düşüş gözlendi. EPİAŞ verilerine göre işlem hacmi bugün, bir önceki güne göre yüzde 3,3 azalarak 1 milyar 738 milyon 339 bin 673 lira seviyesine geriledi.

EN YÜKSEK FİYAT SAAT 18.00 VE 19.00'DA GÖRÜLECEK

Gün öncesi piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin saatlik bazdaki fiyat dağılımı da netleşti. Elektrik fiyatlarında en yüksek ve en düşük seviyelerin görüleceği zaman dilimleri şu şekilde gerçekleşti:

En yüksek fiyat (tavan): Saat 18.00 ve 19.00 aralığında 4 bin 500 lira

En düşük fiyat (taban): Saat 12.00'de 500 lira 1 kuruş

ORTALAMA FİYATLAR VE BUGÜNÜN RAKAMLARI

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatları ile bugün gerçekleşen en yüksek ve en düşük rakamlar şu şekilde kayıtlara geçti:

Aritmetik ortalama fiyat: 3 bin 5 lira 69 kuruş

Ağırlıklı ortalama fiyat: 3 bin 76 lira 58 kuruş

Bugünün en yüksek fiyatı: 4 bin 500 lira

Bugünün en düşük fiyatı: 930 lira