Kurumun açıklamasına göre sınav, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki elektronik sınav merkezlerinde toplam 46 salonda düzenlenecek.

Sınav saat 13.45’te başlayacak olup adaylar 13.30’dan sonra sınav salonlarına kabul edilmeyecek.80 soruluk test için adaylara 180 dakika süre tanınacak; engelli adaylara ise uygun görülen ek süre hakkı sağlanacak.

Sınav giriş belgeleri osym.gov.tr internet sitesi ya da AİS mobil uygulaması üzerinden erişime açıldı.Kimlik kartını kaybeden, kimlik belgesi olmayan veya kimlik kartında T.C. kimlik numarası ile fotoğraf bulunmayan adaylar için sınav günü il ve ilçe nüfus müdürlükleri hizmet verecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy şu açıklamayı yaptı: “Bu yıl ikinci kez düzenlenecek e-YDS İngilizce dilinde yapılacak. Sınava 5 bin 266 aday kayıt yaptırdı. Aralarında 10 engelli adayın da bulunduğu katılımcılar yer alıyor. Gaziler ile şehit ve gazi yakınlarının ücret muafiyetinden 51 aday yararlandı. Sınavda emniyet personeli dahil toplam 322 görevli yer alacak.”

Başkan Ersoy, adaylara başarılar diledi, görevlilere de kolaylıklar temennisinde bulundu.