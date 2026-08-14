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Meteorolojik kaynaklar tarafından Cumartesi günü Marmara bölgesindeki illerimizde denize girme planı yapan vatandaşlara uyarı yapıldı.

'RAHAT YÜZEMEZSİNİZ'

Sıcak havaları bir süreliğine kesintiye uğratan poyraz nedeniyle vatandaşlarımız rahat nefes aldı. Ancak deniz sezonunu halen sürdüren vatandaşlarımız için önemli bir cumartesi günü haberi geldi.

Hava Forum tarafından cumartesi günü deniz planı yapan vatandaşlarımıza uyarı verildi. Yapılan paylaşımda, "Şile, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir hattı başta olmak üzere Marmara geneli ve Batı Karadeniz poyraz rüzgarlı olacak. Karadeniz'de dalga yapar. Rahat yüzemezsiniz." ifadelerine yer verildi.