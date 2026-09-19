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Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait olan 4 taşınmaz özelleştirme programına alındı. Karara göre söz konusu arazilerin değerlendirilmesinde; satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli, işletme hakkının devri veya mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi gibi yöntemlerden biri ya da birkaçı bir arada uygulanabilecek.

Özelleştirme süreçlerinin ise en geç 31 Aralık 2028 tarihine kadar sonuçlandırılması hedefleniyor. Özelleştirme listesinde yer alan lokasyonların özellikleri ise dikkat çekiyor.

SARIYER'DE YAPILAŞMAMIŞ DEV YEŞİL ALAN

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; karar kapsamında İstanbul'dan listeye giren bölge Sarıyer oldu. Rumeli Feneri'nde yer alan taşınmazın, üzerinde herhangi bir yapı bulunmayan ve oldukça geniş bir yeşil alandan oluştuğu belirtildi.

KIZILYAR BURNU'NDA ÜÇ TARAFI DENİZLE ÇEVRİLİ YARIMADA

Turizmin gözbebeği Bodrum'da ise 3 farklı bölge özelleştirme listesine girdi. Gündoğan Kızılyar Burnu'nda yer alan arazi, yarımadanın tam ucunda konumlanması ve üç tarafının denize hakim olduğu geniş sahil şeridiyle öne çıkıyor. Bodrum Konacık bölgesindeki bir diğer taşınmaz ise yine üzerinde yapılaşma olmayan, maki bitki örtüsüyle kaplı geniş bir alandan oluşuyor.

KARAADA MANZARALI CENNET KOYU

Bodrum'daki son taşınmaz ise Kumbahçe sahilinde yer alıyor. Kamuoyunda "Başak Cennet Koyu" olarak da bilinen ve tam karşısında Karaada'nın bulunduğu bu değerli bölge, maki bitki örtüsüyle kaplı geniş ve yapılaşmamış bir alan olarak dikkat çekiyor.