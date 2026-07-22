Yarım kilosu 125 liradan tarlada hasat başladı: Getirisi çayı ve fındığı geçti

Çelik, "Piyasada çok pahalı. 125 gramı 60 ile 70 TL arasında satılıyor. Ülke olarak şu anda 8-9 ay maviyemiş üretebiliyoruz. Getirisi oldukça yüksek bir meyve. Küçük alanlarda da getirisi yüksek. Çay veya fındığın ekonomik değerinin olmadığı kesimlerde, toprak yapısı ve pH değeri de uygunsa bu meyveyi üreticileri yetiştirebilir" şeklinde konuştu.