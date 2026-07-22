Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bağ Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Türkiye'de 2000 senesinde deneme üretimine başladıkları maviyemiş rekoltesinin günümüzde 12 bin tona ulaştığını bildirdi. İç piyasadaki ihtiyacın tamamen karşılanabilmesi adına 100 bin tonluk bir üretim hedeflerinin bulunduğunu vurgulayan Çelik, toprak yapısı elverişsiz olan alanlarda ise saksıda topraksız tarım yönteminin giderek arttığını belirtti.
Yarım kilosu 125 liradan tarlada hasat başladı: Getirisi çayı ve fındığı geçti
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Türkiye'de üretimi 12 bin tona ulaşan maviyemişte hedefin 100 bin ton olduğunu belirtti.Kaynak: İHA
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bağ Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çelik; Türkiye'de maviyemiş (blueberry) tarımının ilerleyişi, rekolte potansiyeli ve ekonomik kıymeti üzerine değerlendirmelerde bulundu. Maviyemişin Türkiye açısından henüz yeni bir ürün niteliği taşıdığına dikkati çeken Prof. Dr. Hüseyin Çelik, bu meyvenin 2000 senesinde ana vatanı olan Amerika'dan ithal edildiğini bildirdi. Toprağın asit oranının yüksekliği sebebiyle ilk uyum denemelerinin Rize'nin İkizdere ilçesinde yürütüldüğünü aktaran Çelik, ilk mahsulün ise 2003 yılında toplandığını belirtti.
Karadeniz Bölgesi'nin ardından uygun toprak yapısına sahip Bursa'nın İznik ilçesi Çandarlı köyü ile İstanbul Akfırat'ta da 2006'da ilk maviyemiş bahçelerini kurduklarını belirten Çelik, başlangıçta yalnızca soğuk iklim çeşitlerinin bulunduğunu, günümüzde ise sıcak iklime uygun çeşitlerin geliştirilmesiyle Antalya, Adana ve Mersin gibi illerde de saksıda üretimin mümkün hale geldiğini dile getirdi.
oprak yapısı ve pH değerinin uygun olmadığı bölgelerde özel substrat kullanılarak saksıda üretim yapılabildiğini ifade eden Çelik, maviyemişin çalı formunda gelişmesi nedeniyle saksıda yetiştiriciliğe uygun olduğunu söyledi.
Dünya genelinde maviyemiş üretiminin hızla arttığına dikkat çeken Çelik, "Biz bu çalışmalara başladığımız dönemde dünyada yaklaşık 300 bin ton üretim vardı. Günümüzde bu rakam 2,2 milyon tona ulaştı. Dünya genelinde maviyemişe yönelik ciddi bir ilgi oluştu. Saksıda yetiştiriciliğin yaygınlaşmasıyla birlikte birçok ülke üretime başladı" diye konuştu.
Türkiye'de yaklaşık 12 bin ton maviyemiş üretimi ve 20 bin dekarlık üretim alanı bulunduğunu aktaran Çelik, iç piyasanın ihtiyacını karşılayabilmek için üretimin 100 bin tona çıkarılması gerektiğini vurguladı.
Mevcut üretimin hedefin yaklaşık onda biri seviyesinde olduğunu ifade eden Çelik, maviyemişin yüksek ekonomik getirisi ve sağlık açısından sunduğu faydalar nedeniyle üreticilerin ilgisini çektiğini söyledi. Saksıda üretimin maliyetli olduğuna işaret eden Çelik, özellikle erken veya geç dönemde ürün alınabilen bölgelerde üretimin daha ekonomik hale geldiğini belirtti.
Akdeniz Bölgesi'nin düşük rakımlı alanlarının bu açıdan avantaj sağladığını ifade eden Çelik, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde de saksıda üretimin yaygınlaştığını kaydetti.
Çelik, piyasada ürün fiyatlarının yüksek seyrettiğini belirtti.
Çelik, "Piyasada çok pahalı. 125 gramı 60 ile 70 TL arasında satılıyor. Ülke olarak şu anda 8-9 ay maviyemiş üretebiliyoruz. Getirisi oldukça yüksek bir meyve. Küçük alanlarda da getirisi yüksek. Çay veya fındığın ekonomik değerinin olmadığı kesimlerde, toprak yapısı ve pH değeri de uygunsa bu meyveyi üreticileri yetiştirebilir" şeklinde konuştu.