Tokat / Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



Tokat’ın köklü el sanatlarından el baskısı geleneği, kentin tarihi mekânlarından Taşhan’da yaşatılmaya devam ediyor.

Çok küçük yaşlarda başladığı ve büyük bir sevgiyle sürdürdüğü mesleğini 55 yıldır icra eden Ali Yeşilyayla, el baskısı sanatının Tokat’taki son ustalarından biri olarak gösteriliyor. Yarım asırlık tecrübesiyle atölyesinde üretimini sürdüren Yeşilyayla, aynı zamanda bu sanatı tanıtıyor ve öğrenmek isteyenlere malzeme temin ederek destek oluyor.

El emeği göz nuru ürünler arasında; sofra bezleri, yazmalar, masa örtüleri ve elbiseler yer alıyor. Geleneksel motiflerle hazırlanan bu ürünler, Tokat’ın kültürel zenginliğini yansıtarak geçmişle bugün arasında köprü kuruyor.

El baskısı sanatının emek ve özveri istediğini vurgulayan Yeşilyayla, bu mesleğin tutku, gayret, azim ve sabırla yapılması gerektiğini ifade etti. Sanata ilgi duyan gençlere tavsiyelerde bulunan Yeşilyayla, severek yapılan işte başarının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Yarım asrı geride bırakan usta isim, tarihi atmosferiyle dikkat çeken Taşhan’daki atölyesinde sanatını yaşatmaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya kararlılıkla devam ediyor.