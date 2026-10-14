Kaynak: İHA

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok el sanatı tarihe karışırken, Bolu'da yaşayan Mümtaze Karadaş geçmişi günümüze taşımaya devam ediyor. Yaklaşık 50 yıl önce deneme yanılma yoluyla kullanmayı öğrendiği çıkrıkla yünleri ince ipliklere dönüştüren Karadaş, elde ettiği iplerden çorap, şalvar ve çeşitli giysiler örüyor. İlerleyen yaşına rağmen tezgahının başından ayrılmayan 90'lık üretici, el emeğiyle kültürel bir mirası ayakta tutuyor.

"ÇIKRIK ARTIK ÖLDÜ"

Geleneksel üretim biçimlerinin artık yok olmaya yüz tuttuğunu vurgulayan Karadaş, süreci şu sözlerle anlattı:

Çıkrığı 40'lı yaşlarımda, düşe kalka kendi kendime öğrendim. Eskiden pantolon, şalvar ve çoraplar hep yünden yapılırdı. Çıkrıkla yünü ipe dönüştürür, o iple de giysilerimizi ellerimizle örerdik. Ancak günümüzde eskisi gibi kullanılmıyor, çıkrık sanatı artık öldü."

MİRASI GELECEK KUŞAKLARA AKTARMA ÇABASI

Yaşına bağlı fiziksel zorluklar yaşamasına rağmen üretmekten vazgeçmediğinin altını çizen Karadaş, en büyük üzüntüsünün bu geleneğin kendisiyle birlikte yok olma ihtimali olduğunu belirtti. Karadaş, "Artık kolum bacağım eskisi gibi tutmuyor, gözlerim tam görmüyor ama biz yine de bu geleneği yaşatıyoruz. Çocuklarım ve torunlarım da öğrensin, sahip çıksın diye çıkrığı Seben'den yanıma getirdim fakat onların üretmeye devam edeceğini sanmıyorum" diye konuştu.