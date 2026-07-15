Yarı iletken sektörünün lideri TSMC, Tayvan’ın Taichung kentinde yer alan Central Taiwan Science Park bölgesinde ilk 1.4 nanometre fabrikasının inşasında kritik aşamaları geride bıraktı. Planlamalara göre bu ilk tesis, Nisan 2027’de fiziki olarak tamamlanacak. Hemen ardından aynı yılın üçüncü çeyreğinde (3Q27) pilot üretim hatları çalıştırılacak ve ilk test plakaları fırından çıkacak. Şirket, bu yeni nesil teknolojiyi desteklemek için toplamda dört ayrı fabrika kurmayı planlıyor. Bu dev tesisleşme adımı için yaklaşık 49 milyar dolarlık devasa bir başlangıç bütçesi ayrılırken, her bir fabrikanın tam kapasiteye ulaştığında yıllık yaklaşık 16 milyar dolar gelir getireceği öngörülüyor.

İLK SIRADA YİNE APPLE VAR: A22 PRO İLE SINIRLAR ZORLANACAK

TSMC’nin en büyük ve en sadık müşterisi olan teknoloji devi Apple’ın, bu sürece ilk geçiş yapan şirket olması bekleniyor. Sektörden sızan bilgilere göre Apple, 2028 model tepe seviye iPhone serisinde kullanmayı planladığı "A22 Pro" yonga setini TSMC’nin 1.4 nanometre mimarisiyle ürettirecek. Mevcut 2nm teknolojisine kıyasla %15 daha yüksek performans sunması veya aynı performans seviyesinde %30'a varan enerji tasarrufu sağlaması beklenen bu yeni mimari, özellikle mobil yapay zeka işlemlerindeki yüksek güç tüketimi sorununa doğrudan çare olacak.

SAMSUNG YARIŞTA GERİDE KALABİLİR

Söz konusu takvim sorunsuz işlediği takdirde TSMC, küresel pazardaki pazar payını daha da perçinleyecek. Şirketin en büyük rakibi olan Güney Koreli teknoloji devi Samsung ise şu sıralar önceliğini mevcut 2nm üretim hatlarında verim oranını (yield rate) yükseltmeye vermiş durumda. Samsung'un da "SF1.4" adını verdiği benzer bir 1.4 nanometre yol haritası bulunsa da, seri üretime geçiş aşamasında TSMC’nin yaklaşık bir yıl gerisinde kalabileceği belirtiliyor. Bu durum, önümüzdeki yıllarda yüksek performanslı işlemci pazarında TSMC'nin elini oldukça güçlendirecek.