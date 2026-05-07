Ticaret Bakanlığı, yurda kaçak yollarla sokulmak istenen ve yakalanan ürünler e-ihale sitesi üzerinden satışa sundu. e-İhale sitesinde yayınlanan bir ilan ise dikkat çekti. İstanbul Çatalca'da bulunan Muratbey İşletme Müdürlüğü tarafından 995 milyem (24 ayar altın), 4 kilo 349 gram 85 santim zincir 15 milyon 750 bin liradan ihale edildi. Satışa esas bedel 31.5 milyon lira olsa da ihaleye henüz teklif gelmedi. 100 bin lira teminat yatıranlar 24 ayar altın zinciri satın almak için ihaleye katılabilecek. NTV'de yer alan habere göre, ihale 8 Mayıs 2026 saat 16:50 itibarıyla sona erecek.

KUYUMCULAR ODASI MÜHÜRLEYİP MUHAFAZAYA VERDİ

İstanbul Kuyumcular Odası tarafından incelenen 24 ayar altın zincir mühürlenerek muhafaza altına alındı.

İHALE İPTAL EDİLEBİLİR

Satışa esas bedele ulaşılmaması halinde Ticaret Bakanlığı ihaleyi iptal edebilir ve yeni tarih belirleyerek yeniden ihaleye çıkabilir.

DAMGA VERGİSİ ÇIKIYOR

İhalede satış bedelinin yanı sıra yüzde 1,517 (binde 15,17) oranında damga vergisi ayrıca tahsil edilecek.