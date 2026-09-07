Çalışma hayatında tartışma konusu olan kısa süreli yıllık izinlerle ilgili Yargıtay'dan dikkat çeken bir karar geldi.
Yargıtaydan yıllık izin kararı: İşçi tazminat isteyemeyecek
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yıllık izin kullanımı konusunda çalışanlar ve işverenleri yakından ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı. 9 yıllık bir çalışanın açtığı davada verilen karar, kıdem tazminatı açısından önemli bir ayrıntıyı ortaya koydu.Kaynak: Haber Merkezi
Yaklaşık 9 yıl gümrük müşavir yardımcısı olarak çalışan bir personel, yıllık izinlerini istediği şekilde kullanamadığını ve kendisine bir seferde en fazla 6 gün izin verildiğini öne sürerek işten ayrıldı.
Çalışan, kullanamadığı izinlerin karşılığının da ödenmediğini belirterek kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ve prim alacaklarının tahsili için dava açtı.
İLK MAHKEME ÇALIŞANI HAKLI BULDU
İş Mahkemesi, çalışanın toplam 82 günlük yıllık izin hakkı bulunduğunu belirterek iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğine karar verdi. Kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti talebi kabul edilirken prim talebi reddedildi.
İşverenin itirazının istinafta reddedilmesinin ardından dosya Yargıtay'a taşındı.
YARGITAY KARARI BOZDU
Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise farklı bir sonuca ulaştı.
Yüksek Mahkeme, yıllık izin belgelerinde 10 günden kısa sürelerin bulunduğunu ancak bu izinlerin işçinin kendi talebi ve rızasıyla bölündüğünü belirledi.
Çalışanın daha uzun süre izin kullanmak istediğini ancak işverenin buna izin vermediğini ispatlayamadığına da dikkat çekildi.
Yargıtay, işçinin gerçekleştirdiği feshin haklı nedene dayanmadığına hükmederek kıdem tazminatı talebinin reddedilmesi gerektiğine karar verdi.
10 GÜNDEN KISA İZİN İÇİN DİKKAT ÇEKEN KARAR
Karara göre yıllık iznin 10 günden kısa sürelerle kullanılmış olması tek başına haklı fesih ve kıdem tazminatı gerekçesi olmayacak.
İşçinin kendi talebi ve rızasıyla kısa süreli izin kullanması halinde bu izinler geçerli kabul edilebilecek. İşçinin daha uzun izin talep ettiğini ancak işverenin bunu reddettiğini ileri sürmesi halinde ise bu durumu ispatlaması önem taşıyacak.