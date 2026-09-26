Yeniçağ Gazetesi
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Yargıtay'dan sosyal medyada hakaret kararı: Tek kritere bakılacak

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, sosyal medya aracılığıyla işlenen hakaret suçlarında hesabın herkese açık olup olmadığı ve paylaşımların ne ölçüde kişiye ulaşabildiğinin ayrıca araştırılması gerektiğine hükmetti.

Kaynak: Diğer
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Yargıtay'dan sosyal medyada hakaret kararı: Tek kritere bakılacak - Resim: 1

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, sosyal medya platformlarında işlenen hakaret suçlarına yönelik emsal niteliğinde bir karara imza attı.

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Yargıtay'dan sosyal medyada hakaret kararı: Tek kritere bakılacak - Resim: 2

Gamze Erdoğan'ın haberine göre, Yüksek Mahkeme, bu tür paylaşımlarda suçun "aleniyet" (herkesçe görülme) unsuru taşıyıp taşımadığına karar verilirken ilgili hesabın gizlilik durumuna ve içeriğin erişim gücüne bakılması gerektiğini vurguladı.

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Yargıtay'dan sosyal medyada hakaret kararı: Tek kritere bakılacak - Resim: 3

YEREL MAHKEMENİN KARARI YARGITAY’DAN DÖNDÜ

İzmir’in Ödemiş ilçesinde eski nişanlısına sosyal medya üzerinden hakaret içerikli mesajlar gönderen bir sanık hakkında dava açıldı.

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Yargıtay'dan sosyal medyada hakaret kararı: Tek kritere bakılacak - Resim: 4

Ödemiş 2. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına mahkûm etti. Sanığın itirazı üzerine istinaf incelemesini yapan üst mahkeme de kararı hukuka uygun bularak onaylayınca dosya Yargıtay’a taşındı.

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Yargıtay'dan sosyal medyada hakaret kararı: Tek kritere bakılacak - Resim: 5

Dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin sübuta erşien deliller yönünden yaptığı değerlendirmede bir hukuka aykırılık görmedi. Ancak cezada artırım sebebi sayılabilecek aleniyet şartının tam olarak araştırılmadığına dikkat çekti.

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Yargıtay'dan sosyal medyada hakaret kararı: Tek kritere bakılacak - Resim: 6

"GÖRÜNÜRLÜK VE ERİŞİM GÜCÜ" ESAS ALINACAK

Yargıtay’ın bozma kararında, paylaşımın yapıldığı hesabın gizli mi yoksa herkese açık mı olduğunun netleştirilmesi gerektiği ifade edildi.

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Yargıtay'dan sosyal medyada hakaret kararı: Tek kritere bakılacak - Resim: 7

İfadelerin üçüncü kişiler tarafından görülme imkânının bulunup bulunmadığı araştırılmadan eksik incelemeyle karar verilemeyeceği belirtildi.

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Yargıtay'dan sosyal medyada hakaret kararı: Tek kritere bakılacak - Resim: 8

Bunun yanı sıra kararda şu hususlara dikkat çekildi:

Sanığın kişisel durumunun ve yargılama sürecindeki pişmanlığının göz önünde bulundurularak hapis cezasının ertelenip ertelenmeyeceğinin yeniden değerlendirilmesi,

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Yargıtay'dan sosyal medyada hakaret kararı: Tek kritere bakılacak - Resim: 9

Suçun niteliği gereği "basit yargılama usulünün" uygulanma imkânının ele alınması gerektiği vurgulandı.

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Yargıtay'dan sosyal medyada hakaret kararı: Tek kritere bakılacak - Resim: 10

Bu gerekçelerle mahkûmiyet kararını bozan Yargıtay, sosyal medya paylaşımlarında ceza oranını doğrudan etkileyen "hesap gizliliği" ve "görünürlük" şartını yargılamalar için kritik bir kriter haline getirdi.

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