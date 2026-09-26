Yargıtay 4. Ceza Dairesi, sosyal medya platformlarında işlenen hakaret suçlarına yönelik emsal niteliğinde bir karara imza attı.
Yargıtay'dan sosyal medyada hakaret kararı: Tek kritere bakılacak
Yargıtay 4. Ceza Dairesi, sosyal medya aracılığıyla işlenen hakaret suçlarında hesabın herkese açık olup olmadığı ve paylaşımların ne ölçüde kişiye ulaşabildiğinin ayrıca araştırılması gerektiğine hükmetti.Kaynak: Diğer
Gamze Erdoğan'ın haberine göre, Yüksek Mahkeme, bu tür paylaşımlarda suçun "aleniyet" (herkesçe görülme) unsuru taşıyıp taşımadığına karar verilirken ilgili hesabın gizlilik durumuna ve içeriğin erişim gücüne bakılması gerektiğini vurguladı.
YEREL MAHKEMENİN KARARI YARGITAY’DAN DÖNDÜ
İzmir’in Ödemiş ilçesinde eski nişanlısına sosyal medya üzerinden hakaret içerikli mesajlar gönderen bir sanık hakkında dava açıldı.
Ödemiş 2. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına mahkûm etti. Sanığın itirazı üzerine istinaf incelemesini yapan üst mahkeme de kararı hukuka uygun bularak onaylayınca dosya Yargıtay’a taşındı.
Dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin sübuta erşien deliller yönünden yaptığı değerlendirmede bir hukuka aykırılık görmedi. Ancak cezada artırım sebebi sayılabilecek aleniyet şartının tam olarak araştırılmadığına dikkat çekti.
"GÖRÜNÜRLÜK VE ERİŞİM GÜCÜ" ESAS ALINACAK
Yargıtay’ın bozma kararında, paylaşımın yapıldığı hesabın gizli mi yoksa herkese açık mı olduğunun netleştirilmesi gerektiği ifade edildi.
İfadelerin üçüncü kişiler tarafından görülme imkânının bulunup bulunmadığı araştırılmadan eksik incelemeyle karar verilemeyeceği belirtildi.
Bunun yanı sıra kararda şu hususlara dikkat çekildi:
Sanığın kişisel durumunun ve yargılama sürecindeki pişmanlığının göz önünde bulundurularak hapis cezasının ertelenip ertelenmeyeceğinin yeniden değerlendirilmesi,
Suçun niteliği gereği "basit yargılama usulünün" uygulanma imkânının ele alınması gerektiği vurgulandı.
Bu gerekçelerle mahkûmiyet kararını bozan Yargıtay, sosyal medya paylaşımlarında ceza oranını doğrudan etkileyen "hesap gizliliği" ve "görünürlük" şartını yargılamalar için kritik bir kriter haline getirdi.