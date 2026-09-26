Yargıtay'dan sosyal medyada hakaret kararı: Tek kritere bakılacak

Gamze Erdoğan'ın haberine göre, Yüksek Mahkeme, bu tür paylaşımlarda suçun "aleniyet" (herkesçe görülme) unsuru taşıyıp taşımadığına karar verilirken ilgili hesabın gizlilik durumuna ve içeriğin erişim gücüne bakılması gerektiğini vurguladı.