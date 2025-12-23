Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davada, aralarında Ülkü Ocakları eski yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın da bulunduğu beş sanık hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının onanmasını talep edildi.

İTİRAZLARIN RET EDİLMESİNİ İSTEDİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 1. Ceza Dairesi, istinaf taleblerini esastan reddetmişti. Sanıklar, davaya katılanlar ve BAM savcılarının temyiz istemine ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesini tamamladı. Teabliğname, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

Tebliğnamede, itirazların esastan reddedilmesi ve verilen hükümlerin onanması istendi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, belirleyeceği günde duruşma yaptıktan sonra, kararını yine belirlenecek bir günde tefhim edecek.

Tebliğnamenin daireyi bağlayıcı niteliği bulunmuyor, ancak tebliğnameye aykırı karar çıkarsa Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz ederek, daire kararını Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na götürme hakkı bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

30 Aralık 2022’de Ankara’nın Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucu Sinan Ateş, hayatını kaybetmişti. Cinayete ilişkin 22 sanık hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada çeşitli mahkumiyet ve beraat kararları verilmişti.

Mahkeme, tetikçi Eray Özyağci ile onu olay yerine getiren Vedat Balkaya ve olay sırasında gözcülük yaptığı belirlenen Suat Kurt’u, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Aynı sanıklar, müşteki Selman Bozkurt’a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 13’er yıl hapis cezası almıştı. Özyağci’ye ayrıca “ruhsatsız silah bulundurmak ve taşımak” suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Tetikçiyi temin eden ve cinayetin organizasyonunda yer aldığı belirtilen Doğukan Çep ile tetikçiyi Ankara dışına kaçırdığı tespit edilen Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş ise "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti.

Tetikçiyi İstanbul’dan Ankara’ya getirdikleri belirlenen özel harekat polisleri Aşkın Mert Gelenbey ve Murat Can Çolak ile Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel’e "tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Tetikçinin kullandığı aracı temin eden Mustafa Uzunlar aynı suçtan 15 yıl, Doğukan Çep’i otelinde sakladığı belirlenen Alper Atay ise "suçluyu kayırma" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Davada 10 sanık beraat ederken, sanıklardan Serdar Öktem ile olay tarihinde Ankara Emniyeti Cinayet Büro Komiseri olan Mustafa Ensar Aykal hakkındaki dosyalar ayrılmıştı. Serdar Öktem, 6 Ekim’de İstanbul’da aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmiş, saldırının Daltonlar suç örgütü üyeleri tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmişti.