Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Bunu yapan yandı

Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Bunu yapan yandı

Yargıtay, iş hayatında kullanılan 'kart basma'yla ilgili milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. Bunu yapan yandı.

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Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Bunu yapan yandı - Resim: 1

Yargıtay, iş hayatında sıkça karşılaşılan "başkası yerine kart basma" eylemine dair milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı.

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Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Bunu yapan yandı - Resim: 2

Fabrikada mesaiye gelmeyen bir personelin kartını okutarak çalışıyormuş gibi gösteren 18 yıllık personel şefi, tazminatsız şekilde işten çıkarıldı. Yerel mahkemenin işçi lehine verdiği karar Yargıtay'dan döndü.

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Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Bunu yapan yandı - Resim: 3

YEREL MAHKEME "İŞVERENİN SOMUT ZARARI YOK" DEDİ

Olay, bir fabrikada yaklaşık 18 yıldır personel şefi olarak görev yapan K.B.'nin iş akdinin feshedilmesiyle yargıya taşındı.

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Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Bunu yapan yandı - Resim: 4

İşveren, K.B.'nin işe gelmeyen bir işçinin kartını sisteme okutarak kendilerini yanılttığını savundu ve sözleşmeyi haklı nedenle feshetti.

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Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Bunu yapan yandı - Resim: 5

Kıdem ve ihbar tazminatı talebiyle dava açan K.B.'yi ilk derece İş Mahkemesi haklı buldu. Mahkeme, bu eylemin tek başına güven sarsıcı nitelikte olmadığını ve işverenin somut bir zarara uğradığının kanıtlanamadığını belirterek tazminat ödenmesine hükmetti.

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Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Bunu yapan yandı - Resim: 6

Karar, Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) tarafından da onandı.

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Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Bunu yapan yandı - Resim: 7

YARGITAY SON SÖZÜ SÖYLEDİ: ZARAR ŞART DEĞİL, GÜVEN İLİŞKİSİ ÇÖKMÜŞTÜR

İşverenin temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin gündemine geldi. Alt mahkemelerin kararını hatalı bulan Yüksek Mahkeme, iş dünyasında kuralları yeniden çizen bir bozma kararına imza attı.

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Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Bunu yapan yandı - Resim: 8

Yargıtay kararında, işyerinde bulunmayan bir çalışanın kartının okutulmasının açıkça "doğruluk ve bağlılık yükümlülüğüne aykırı" bir davranış olduğu aktarıldı.

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Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Bunu yapan yandı - Resim: 9

YARGITAY KARARININ GEREKÇESİ

"İşyerinde olmadığı halde çalışmış gibi kartı okutulan işçiye, çalışmadığı süre için ücret ödenmesi söz konusudur. Bu tür bir eylemde işverenin mutlaka somut bir zarara uğramış olması şartı aranmaz. Davranışın kendisi işveren açısından haklı fesih nedenidir."

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Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Bunu yapan yandı - Resim: 10

18 YILLIK KIDEM TEK KALEMDE SİLİNDİ

Yargıtay'ın bu emsal kararıyla birlikte, yerel mahkeme ve istinafın işçi lehine verdiği hükümler tamamen ortadan kaldırıldı.

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Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Bunu yapan yandı - Resim: 11

Başkası yerine mesai kartı okutmanın "ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık" teşkil ettiğini onaylayan yüksek mahkeme, 18 yıllık çalışanın kıdem ve ihbar tazminatı hakkını tamamen kaybetmesine hükmetti.

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Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Bunu yapan yandı - Resim: 12

Dosya, yeniden yargılama yapılmak üzere yerel mahkemeye geri gönderildi.

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Kaynak: İHA
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