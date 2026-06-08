Yargıtay, iş hayatında sıkça karşılaşılan "başkası yerine kart basma" eylemine dair milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı.
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Bunu yapan yandı
Yargıtay, iş hayatında kullanılan 'kart basma'yla ilgili milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. Bunu yapan yandı.
Fabrikada mesaiye gelmeyen bir personelin kartını okutarak çalışıyormuş gibi gösteren 18 yıllık personel şefi, tazminatsız şekilde işten çıkarıldı. Yerel mahkemenin işçi lehine verdiği karar Yargıtay'dan döndü.
YEREL MAHKEME "İŞVERENİN SOMUT ZARARI YOK" DEDİ
Olay, bir fabrikada yaklaşık 18 yıldır personel şefi olarak görev yapan K.B.'nin iş akdinin feshedilmesiyle yargıya taşındı.
İşveren, K.B.'nin işe gelmeyen bir işçinin kartını sisteme okutarak kendilerini yanılttığını savundu ve sözleşmeyi haklı nedenle feshetti.
Kıdem ve ihbar tazminatı talebiyle dava açan K.B.'yi ilk derece İş Mahkemesi haklı buldu. Mahkeme, bu eylemin tek başına güven sarsıcı nitelikte olmadığını ve işverenin somut bir zarara uğradığının kanıtlanamadığını belirterek tazminat ödenmesine hükmetti.
Karar, Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) tarafından da onandı.
YARGITAY SON SÖZÜ SÖYLEDİ: ZARAR ŞART DEĞİL, GÜVEN İLİŞKİSİ ÇÖKMÜŞTÜR
İşverenin temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin gündemine geldi. Alt mahkemelerin kararını hatalı bulan Yüksek Mahkeme, iş dünyasında kuralları yeniden çizen bir bozma kararına imza attı.
Yargıtay kararında, işyerinde bulunmayan bir çalışanın kartının okutulmasının açıkça "doğruluk ve bağlılık yükümlülüğüne aykırı" bir davranış olduğu aktarıldı.
YARGITAY KARARININ GEREKÇESİ
"İşyerinde olmadığı halde çalışmış gibi kartı okutulan işçiye, çalışmadığı süre için ücret ödenmesi söz konusudur. Bu tür bir eylemde işverenin mutlaka somut bir zarara uğramış olması şartı aranmaz. Davranışın kendisi işveren açısından haklı fesih nedenidir."
18 YILLIK KIDEM TEK KALEMDE SİLİNDİ
Yargıtay'ın bu emsal kararıyla birlikte, yerel mahkeme ve istinafın işçi lehine verdiği hükümler tamamen ortadan kaldırıldı.
Başkası yerine mesai kartı okutmanın "ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık" teşkil ettiğini onaylayan yüksek mahkeme, 18 yıllık çalışanın kıdem ve ihbar tazminatı hakkını tamamen kaybetmesine hükmetti.
Dosya, yeniden yargılama yapılmak üzere yerel mahkemeye geri gönderildi.