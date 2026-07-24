Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Yargıtay'dan "halk plajı" kararı: Sahiller için emsal olacak

Yargıtay'dan "halk plajı" kararı: Sahiller için emsal olacak

Yargıtay, halk plajlarıyla ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Kararda, "Herkes kıyılardan eşit şekilde yararlanma hakkına sahiptir" denilirken, kararın sahillerde yaşanabilecek benzer uyuşmazlıklar için emsal niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.

Kaynak: Diğer
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Yargıtay'dan "halk plajı" kararı: Sahiller için emsal olacak - Resim: 1

Yargıtay'ın halk plajlarına ilişkin kararı, yaz sezonunda kıyıların kullanımıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

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Yargıtay'dan "halk plajı" kararı: Sahiller için emsal olacak - Resim: 2

HabertürkTV'nin haberine göre, Mahkeme, kıyıların tüm vatandaşların ortak kullanımına açık olduğunu belirterek, herkesin kıyılardan eşit şekilde yararlanma hakkına sahip olduğuna hükmetti.

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Yargıtay'dan "halk plajı" kararı: Sahiller için emsal olacak - Resim: 3

Kararda, kıyıların belirli kişi ya da grupların kullanımına bırakılmasının hukuka aykırı olduğu vurgulanırken, vatandaşların denizden ve sahillerden eşit koşullarda faydalanmasının anayasal bir hak olduğuna dikkat çekildi.

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Yargıtay'dan "halk plajı" kararı: Sahiller için emsal olacak - Resim: 4

EMSAL NİTELİĞİNDE DEĞERLENDİRİLİYOR

Hukuk çevrelerince emsal niteliğinde değerlendirilen kararın, özellikle halk plajları ve kıyıların kullanımıyla ilgili yaşanan anlaşmazlıklarda yol gösterici olması bekleniyor.

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Yargıtay'dan "halk plajı" kararı: Sahiller için emsal olacak - Resim: 5

Yargıtay'ın "Herkes kıyılardan eşit şekilde yararlanma hakkına sahip" ifadesi, kıyıların kamu yararı doğrultusunda korunması gerektiğini bir kez daha ortaya koyarken, yaz aylarında sahillerde yaşanan erişim tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.

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