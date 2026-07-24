Yargıtay'ın halk plajlarına ilişkin kararı, yaz sezonunda kıyıların kullanımıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
Yargıtay'dan "halk plajı" kararı: Sahiller için emsal olacak
Yargıtay, halk plajlarıyla ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Kararda, "Herkes kıyılardan eşit şekilde yararlanma hakkına sahiptir" denilirken, kararın sahillerde yaşanabilecek benzer uyuşmazlıklar için emsal niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.Kaynak: Diğer
HabertürkTV'nin haberine göre, Mahkeme, kıyıların tüm vatandaşların ortak kullanımına açık olduğunu belirterek, herkesin kıyılardan eşit şekilde yararlanma hakkına sahip olduğuna hükmetti.
Kararda, kıyıların belirli kişi ya da grupların kullanımına bırakılmasının hukuka aykırı olduğu vurgulanırken, vatandaşların denizden ve sahillerden eşit koşullarda faydalanmasının anayasal bir hak olduğuna dikkat çekildi.
EMSAL NİTELİĞİNDE DEĞERLENDİRİLİYOR
Hukuk çevrelerince emsal niteliğinde değerlendirilen kararın, özellikle halk plajları ve kıyıların kullanımıyla ilgili yaşanan anlaşmazlıklarda yol gösterici olması bekleniyor.
Yargıtay'ın "Herkes kıyılardan eşit şekilde yararlanma hakkına sahip" ifadesi, kıyıların kamu yararı doğrultusunda korunması gerektiğini bir kez daha ortaya koyarken, yaz aylarında sahillerde yaşanan erişim tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.