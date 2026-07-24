Yeniçağ Gazetesi
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Yargıtay'dan "halk plajı" kararı: Kıyılar için emsal niteliğinde

Yargıtay'ın halk plajlarına ilişkin verdiği karar, kıyıların kullanımına yönelik tartışmalarda dikkat çeken bir emsal oldu. Kararda, "Herkes kıyılardan eşit şekilde yararlanma hakkına sahiptir" vurgusu yapılarak kıyıların kamuya açık alanlar olduğu bir kez daha hatırlatıldı.

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Yargıtay'dan "halk plajı" kararı: Kıyılar için emsal niteliğinde - Resim: 1

Yargıtay'ın halk plajlarına ilişkin kararı, yaz sezonunda kıyıların kullanımıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

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Yargıtay'dan "halk plajı" kararı: Kıyılar için emsal niteliğinde - Resim: 2

HabertürkTV'nin haberine göre, Mahkeme, kıyıların tüm vatandaşların ortak kullanımına açık olduğunu belirterek, herkesin kıyılardan eşit şekilde yararlanma hakkına sahip olduğuna hükmetti.

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Yargıtay'dan "halk plajı" kararı: Kıyılar için emsal niteliğinde - Resim: 3

Kararda, kıyıların belirli kişi ya da grupların kullanımına bırakılmasının hukuka aykırı olduğu vurgulanırken, vatandaşların denizden ve sahillerden eşit koşullarda faydalanmasının anayasal bir hak olduğuna dikkat çekildi.

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Yargıtay'dan "halk plajı" kararı: Kıyılar için emsal niteliğinde - Resim: 4

EMSAL NİTELİĞİNDE DEĞERLENDİRİLİYOR

Hukuk çevrelerince emsal niteliğinde değerlendirilen kararın, özellikle halk plajları ve kıyıların kullanımıyla ilgili yaşanan anlaşmazlıklarda yol gösterici olması bekleniyor.

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Yargıtay'dan "halk plajı" kararı: Kıyılar için emsal niteliğinde - Resim: 5

Yargıtay'ın "Herkes kıyılardan eşit şekilde yararlanma hakkına sahip" ifadesi, kıyıların kamu yararı doğrultusunda korunması gerektiğini bir kez daha ortaya koyarken, yaz aylarında sahillerde yaşanan erişim tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.

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