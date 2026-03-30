Yargıtay, Erdoğan Aleyhine Slogan Atanlara Verilen Cezayı BozduYargıtay 4. Ceza Dairesi, Samsun’da 2014 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine atılan sloganlar nedeniyle verilen mahkûmiyet kararını “hukuka aykırı” gerekçesiyle bozdu.

Samsun’da 17 Aralık 2014 tarihinde gerçekleştirilen bir eylemde “Hırsız, katil” ve “Çimlere basma Tayyip” gibi sloganlar atan kişiler hakkında yerel mahkeme “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan mahkûmiyet kararı vermişti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, bu kararı oy çokluğuyla bozdu.

YARGITAY’IN BOZMA GEREKÇESİ

Yargıtay kararında, davaya konu olan kalıplaşmış sloganların, Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı, yalnızca “rahatsız edici, nezaket dışı davranış” niteliğinde değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Davaya konu kalıplaşmış slogan şeklindeki sözler; mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, nezaket dışı davranış niteliğindedir. Aksi düşünülecek olursa, suçla korunmak istenen değer ölçüsüz bir şekilde genişleyecek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, Cumhurbaşkanına hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanıkların beraatleri yerine, mahkûmiyetlerine karar verilmesi hukuka aykırı görülmüştür.”

Yargıtay, sloganların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak mahkumiyet kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

YENİDEN YARGILAMA NE ZAMAN?

Haklarında mahkumiyet kararı bozulan eylemcilerin davası, 5 Mayıs Salı günü Samsun 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlanacak.