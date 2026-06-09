Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nden hafta sonu izinlerinin yıllık izinden düşülemeyeciğine dair emsal niteliğinde bir karar çıktı.
Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı: Artık o günler izinden sayılmayacak
Hafta sonu izinleri yıllık izinden düşer mi sorusuna Yargıtay'dan önemli bir karar geldi. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yıllık ücretli izin hesaplamaları konusunda kafa karışıklığını ortadan kaldıracak bir karar çıktıAykut Metehan
Karara konu olan davada, bir işçinin toplam 28 gün yıllık ücretli izin hakkı bulunuyordu. İşveren, işçinin iki farklı dönemde toplam 28 gün izin kullandığını gösteren belgeler sunmuştu.
Ancak Yargıtay, izin tarihleri arasında toplam 4 hafta tatili günü bulunduğunu tespit etti.
Kanun gereği bu 4 günün izinden sayılamayacağı için, işçinin aslında 24 gün izin kullandığı ve henüz kullanmadığı 4 günlük bakiye yıllık ücretli izin alacağı olduğu kesinleşti.
Yüksek Mahkeme, işyerinde haftada 6 gün çalışma düzeni olduğu için haftalık izni her hafta için 1 gün olarak hesapladı.
Yargıtay'ın yıllık izin sürecinde haftalık izin kararı, işçilerin yıllık ücretli izinlerini kullanırken karşılaştıkları önemli bir sorunu çözüme kavuşturuyor. Daha önce bazı işverenler tarafından yıllık izin süresine dahil edilen hafta tatili (genellikle Cumartesi ve Pazar) ve ulusal bayram günleri, artık izin süresinden sayılmayacak.
Bu durum, işçilerin fiilen kullandıkları izin günlerinin artması anlamına geliyor. Kararın temel dayanağı, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 56/5 maddesi oluyor. Bu madde açıkça, "Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz" hükmünü içeriyor.
Yargıtay, bu hükmü emsal kararında net bir şekilde vurgulayarak, işverenlerin bu kurala uyması gerektiğini belirtti.
YARGITAY'DAN EMSAL NİTELİĞİNDE YILLIK İZİN KARARI
Karara konu olan davada, bir işçinin toplam 28 gün yıllık ücretli izin hakkı bulunuyordu. İşveren, işçinin iki farklı dönemde toplam 28 gün izin kullandığını gösteren belgeler sunmuştu.
Ancak Yargıtay, izin tarihleri arasında toplam 4 hafta tatili günü bulunduğunu tespit etti.
Kanun gereği bu 4 günün izinden sayılamayacağı için, işçinin aslında 24 gün izin kullandığı ve henüz kullanmadığı 4 günlük bakiye yıllık ücretli izin alacağı olduğu kesinleşti.
Yüksek Mahkeme, işyerinde haftada 6 gün çalışma düzeni olduğu için haftalık izni her hafta için 1 gün olarak hesapladı.