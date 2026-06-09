Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı: Artık o günler izinden sayılmayacak

Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı: Artık o günler izinden sayılmayacak

Hafta sonu izinleri yıllık izinden düşer mi sorusuna Yargıtay'dan önemli bir karar geldi. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yıllık ücretli izin hesaplamaları konusunda kafa karışıklığını ortadan kaldıracak bir karar çıktı

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı: Artık o günler izinden sayılmayacak - Resim: 1

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nden hafta sonu izinlerinin yıllık izinden düşülemeyeciğine dair emsal niteliğinde bir karar çıktı.

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Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı: Artık o günler izinden sayılmayacak - Resim: 2

Karara konu olan davada, bir işçinin toplam 28 gün yıllık ücretli izin hakkı bulunuyordu. İşveren, işçinin iki farklı dönemde toplam 28 gün izin kullandığını gösteren belgeler sunmuştu.

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Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı: Artık o günler izinden sayılmayacak - Resim: 3

Ancak Yargıtay, izin tarihleri arasında toplam 4 hafta tatili günü bulunduğunu tespit etti.

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Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı: Artık o günler izinden sayılmayacak - Resim: 4

Kanun gereği bu 4 günün izinden sayılamayacağı için, işçinin aslında 24 gün izin kullandığı ve henüz kullanmadığı 4 günlük bakiye yıllık ücretli izin alacağı olduğu kesinleşti.

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Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı: Artık o günler izinden sayılmayacak - Resim: 5

Yüksek Mahkeme, işyerinde haftada 6 gün çalışma düzeni olduğu için haftalık izni her hafta için 1 gün olarak hesapladı.

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Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı: Artık o günler izinden sayılmayacak - Resim: 6

Yargıtay'ın yıllık izin sürecinde haftalık izin kararı, işçilerin yıllık ücretli izinlerini kullanırken karşılaştıkları önemli bir sorunu çözüme kavuşturuyor. Daha önce bazı işverenler tarafından yıllık izin süresine dahil edilen hafta tatili (genellikle Cumartesi ve Pazar) ve ulusal bayram günleri, artık izin süresinden sayılmayacak.

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Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı: Artık o günler izinden sayılmayacak - Resim: 7

Bu durum, işçilerin fiilen kullandıkları izin günlerinin artması anlamına geliyor. Kararın temel dayanağı, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 56/5 maddesi oluyor. Bu madde açıkça, "Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz" hükmünü içeriyor.

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Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı: Artık o günler izinden sayılmayacak - Resim: 8

Yargıtay, bu hükmü emsal kararında net bir şekilde vurgulayarak, işverenlerin bu kurala uyması gerektiğini belirtti.

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Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı: Artık o günler izinden sayılmayacak - Resim: 9

YARGITAY'DAN EMSAL NİTELİĞİNDE YILLIK İZİN KARARI

Karara konu olan davada, bir işçinin toplam 28 gün yıllık ücretli izin hakkı bulunuyordu. İşveren, işçinin iki farklı dönemde toplam 28 gün izin kullandığını gösteren belgeler sunmuştu.

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Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı: Artık o günler izinden sayılmayacak - Resim: 10

Ancak Yargıtay, izin tarihleri arasında toplam 4 hafta tatili günü bulunduğunu tespit etti.

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Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı: Artık o günler izinden sayılmayacak - Resim: 11

Kanun gereği bu 4 günün izinden sayılamayacağı için, işçinin aslında 24 gün izin kullandığı ve henüz kullanmadığı 4 günlük bakiye yıllık ücretli izin alacağı olduğu kesinleşti.

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Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı: Artık o günler izinden sayılmayacak - Resim: 12

Yüksek Mahkeme, işyerinde haftada 6 gün çalışma düzeni olduğu için haftalık izni her hafta için 1 gün olarak hesapladı.

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Kaynak: Diğer
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