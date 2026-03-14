SGK uzmanı İsa Karakaş bugünkü Türkiye gazetesindeki köşe yazısında kanserle mücadelede umut ışığı olan "akıllı ilaçların" bedelinin SGK tarafından karşılanması talebiyle açılan davalarda Yargıtay’ın emsal niteliğindeki kararını yazdı.

AKILLI İLAÇ DAVASI

Bir kanser hastası, tedavisinde kullanmak için SGK’nın ödeme listesinde (SUT) yer almayan "Avelumab" etken maddeli ‘akıllı ilacın’ bedelinin devlet tarafından karşılanması için dava açtı. SGK ise ilacın bütçe ve mevzuat gereği ödeme kapsamında olmadığını belirterek talebi reddetti.

MAHKEME HASTAYI HAKLI BULDU

İlk derece mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) oktor raporlarını yeterli görerek davanın kabulüne ve ilaç bedelinin ödenmesine karar verdi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Ancak Yargıtay, dosyada eksik inceleme olduğunu belirterek kararı bozdu. İsa Karakaş Yargıtay’ın bozma gerekçesini şu şekilde aktardı:

“Faz Çalışmaları Tamamlanmalı: İlacın güvenilirliği ve etkinliği (Faz 1-2-3-4 süreçleri) dünya genelinde ve Türkiye’de tescillenmiş olmalı.

Kişiye Özel Uygunluk: Hastaya genetik test yapılarak, ilacın o hastanın kanser türüne ve genetik yapısına (PD-L1 seviyesi gibi) uygun olup olmadığı netleşmeli.

Geçici Değil, Sürekli Fayda: İlacın sadece hayat kalitesini geçici artırması yetmez; hastanın durumunu "sürekli olarak" iyileştireceğine dair tıbbi onkoloji uzmanlarından oluşan heyet raporu alınmalı.

Asgari Tedavi Yetersiz Kalmalı: SGK’nın hâlihazırda ödediği mevcut ilaçların hastanın tedavisinde yetersiz kaldığı ispatlanmalı.”