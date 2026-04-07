Yargıtay, bir evin bahçesinde zincirsiz tutulan köpeğin saldırısında yaralanan kişiye, köpeğin sahibi tarafından 2 milyon 3 bin 657 lira tazminat ödenmesine ilişkin yerel mahkeme kararını onadı.

Dairenin aldığı kararda Kayseri'de yaşayan bir kişi, Develi ilçesindeki bağ evine gittiği sırada etrafı tel örgüyle çevrili bir bahçede tasmasız duran köpeğin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve 4 kez ameliyat olan kişi, köpeğin sahibi hakkında Develi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde maddi ve manevi tazminat davasında bulundu.

Saldırı nedeniyle yüzünde sabit iz kalma riski bulunduğunu ve psikolojisinin bozulduğunu söyleyen davacı, köpeğin zincirinin bağlı olmaması nedeniyle sahibinin saldırıda tam kusurlu olduğunu vurguladı.Davalı ise savunmasında, köpeğin zincire bağlı şekilde tel örgüyle çevrili bahçede bulunduğunu iddia etti.

Zinciri kıran köpeğin, tel örgünün altından çıkarak davacıya saldırdığını savunan davalı, şu ifadeleri kullandı:

"Köpeğim uysal bir hayvan. Daha öncesinde böyle bir şey yaşanmamıştı. Olaydan bir gün önce bahçemin dışında bulunan masada balta izleri gördüm. Uysal olan köpeğim birileri tarafından kızdırılmış olabilir. Ben köpeğimi zincire bağlayarak üzerime düşen özen ve dikkat yükümlülüğünü yerine getirdim. Olayın meydana gelmesinde sorumluluğum yok."

TAZMİNATA HÜKMETTİ

Develi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, olayda kusurlu bulduğu köpeğin sahibinin 1 milyon 953 bin 657 lira maddi, 50 bin lira manevi olmak üzere 2 milyon 3 bin 657 lira tazminat ödemesine karar verdi.

Mahkemenin kararında, saldırı nedeniyle davacının yüzünde kalıcı iz oluştuğu, çalışma gücünü yüzde 54 oranında kaybettiği ve geçici iş göremezlik süresinin 4 ay olduğunun belirlendiği ortaya çıktı.

YARGITAY ONADI

Dinlenen tanık beyanlarından, köpeğin zincirinin bağlı olmadığının anlaşıldığı bildirilen kararda, davalının üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğinden tazminattan sorumlu olduğu ifade edildi.

Temyiz üzerine dosyaya bakan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını resmen onadı. Dairenin kararında, davalının, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun "Hayvan bulunduranın sorumluluğu" başlıklı 67. maddesi kapsamında olayda sorumluluğunun bulunduğu belirtildi.