Bir yemek firmasında yöneticilik yapan S.M., mesai arkadaşları ile işletmeye gelen kadın müşterilere yönelik sergilediği uygunsuz tutum ve ifadeleri sebebiyle tazminatsız uzaklaştırıldı. İş yerindeki çalışma barışını zedelediği için görevine son verilen müdürün, durumun düzeltilmesi adına başlattığı yasal mücadeleye Yargıtay son noktayı koydu.
Yargıtay’dan emsal karar: Restoranda o kelimeleri kullanmak pahalıya patladı
Restoranda kadın müşterilere ve iş arkadaşlarına "canım, balım, bekar mısın?" diyerek rahatsızlık veren restoran müdürü tazminatsız işten çıkarıldı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, açılan davanın reddine hükmeden mahkeme kararını onayarak feshin haklı nedenlere dayandığını tescilledi.Kaynak: İHA
İş Mahkemesine müracaat eden davacı S.M., kendisine yöneltilen taciz suçlamalarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Hiçbir ziyaretçiyle bu tarz bir diyaloğa girmediğini öne süren eski müdür, personel odasındaki arkadaşça konuşmaların çarpıtılarak kendisine komplo kurulduğunu iddia etti.
Kendisinden yazılı bir savunma istenmediğini de ileri süren S.M., SGK kayıtlarına geçen "46 numaralı işten çıkarılma kodu"nun değiştirilmesini talep etti. Davayı takip eden işletme sahibi ise feshin, 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca tamamen hukuka ve ahlaka uygun, haklı nedenlerle gerçekleştirildiğini belirtti.
Şirketteki üç personelin resmi şikayette bulunduğunu dile getiren işveren; davacının çalışanlara "aşkım", "canım" gibi kelimelerle hitap ettiğini, izinsiz fiziksel temas kurarak zorla ikramda bulunmaya çalıştığını ifade etti.
Ayrıca restorana gelen bazı kadın müşteriler için "Evlenmeyi düşünürler mi?", iş arkadaşlarının yakınları için ise "Bekar mı, bana ayarlar mısın?" şeklinde niteliksiz ve rahatsız edici cümleler kurduğunu aktardı. İşveren, uyarıları dikkate almayan davacının, hakkındaki tutanağı ve savunma istemini de imzalamaktan kaçındığını sözlerine ekledi.
Davayı karara bağlayan İş Mahkemesi, dinlenen şahitlerin ifadelerini ve sunulan delilleri dikkate alarak işverenin fesihte haklı olduğuna hükmetti ve açılan davanın reddine karar verdi. Davacının, davalı işveren tarafından SGK'ya gösterilen işten çıkış kodunun değiştirilmesini talep ettiği, dinlenen tanık beyanları ile sabit olduğu üzere davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiği gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği belirtildi. Bu karara karşı yapılan istinaf başvurusu Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kabul görmedi.
Dosyanın temyiz incelemesini gerçekleştiren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin hükmünde yasal bir eksiklik görülmediğini açıkladı. Kararda, tüm delillerin ve savunmaların hukuki kurallar çerçevesinde eksiksiz değerlendirildiği vurgulanarak, yerel mahkemenin ret kararı oy birliğiyle onandı.