Yargıtay’dan emsal karar: Restoranda o kelimeleri kullanmak pahalıya patladı

Davayı karara bağlayan İş Mahkemesi, dinlenen şahitlerin ifadelerini ve sunulan delilleri dikkate alarak işverenin fesihte haklı olduğuna hükmetti ve açılan davanın reddine karar verdi. Davacının, davalı işveren tarafından SGK'ya gösterilen işten çıkış kodunun değiştirilmesini talep ettiği, dinlenen tanık beyanları ile sabit olduğu üzere davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiği gerekçesiyle davanın reddine karar verildiği belirtildi. Bu karara karşı yapılan istinaf başvurusu Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kabul görmedi.