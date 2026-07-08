Yargıtay'dan emsal karar: Kocanın bunu yapması 'ağır kusur' sayıldı

Temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yüksek mahkeme; düzenli bir işi bulunmayan, vaktini evinin dışında geçiren ve elde ettiği kazancı ailesinin ihtiyaçları için harcamayan kocanın davranışlarını mercek altına aldı.