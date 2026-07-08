Şiddetli geçimsizlik nedeniyle karşılıklı boşanma davası açan çiftin dosyasını inceleyen Aile Mahkemesi, tarafları eşit kusurlu bularak kadının maddi ve manevi tazminat taleplerini reddetti.
Yargıtay'dan emsal karar: Kocanın bunu yapması 'ağır kusur' sayıldı
Yargıtay, karşılıklı boşanma davasında düzenli işi olmayan, kazancını ailesine harcamayan ve çocuklarının harçlıklarını alan kocayı ağır kusurlu buldu. Yerel mahkemenin "eşit kusur" kararını bozan daire, sürekli hakarete ve şiddete maruz kalan kadına maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmetti.Kaynak: İHA
Kadının avukatı vasıtasıyla karara itiraz etmesi üzerine dosya Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. İstinaf mahkemesinin de ilk derece mahkemesinin kararını uygun bulması üzerine, dava kadın tarafından temyiz edilerek Yargıtay gündemine taşındı.
Temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yüksek mahkeme; düzenli bir işi bulunmayan, vaktini evinin dışında geçiren ve elde ettiği kazancı ailesinin ihtiyaçları için harcamayan kocanın davranışlarını mercek altına aldı.
Ayrıca erkeğin, annelerinin çocuklara verdiği harçlıkları ceplerinden habersizce alması ve eşine yönelik süreklilik arz eden hakaret ile şiddet eylemleri ağır kusur olarak nitelendirildi.
Kararda, kocasının iş yerine giderek mesai arkadaşlarının önünde onu küçük düşürücü davranışlar sergileyen kadın ise az kusurlu sayıldı.
Boşanmaya yol açan olaylarda erkeğin ağır, kadının ise az kusurlu olduğunu belirten Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararını iptal etti.
Yüksek mahkeme, az kusurlu olan kadın lehine hakkaniyete uygun miktarda maddi ve manevi tazminat ödenmesi gerektiğine hükmederek dosyayı geri gönderdi.