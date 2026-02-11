Yargıtay, Eskişehir'de bir kira anlaşmazlığına son noktayı koydu. Bir sözleşme üzerinde kira bedelinin "banka aracılığıyla" ödeneceği yazıyordu. Kiracı, parayı ev sahibine elden verdiğini söyledi. Ev sahibi ise kiranın ödenmediğini ileri sürdü. Anlaşmazlık yargıya taşındı.

Eskişehir 2. Sulh Mahkemesi, kiracıyı haklı bulurken, emsal karar Yargıtay'dan geldi. Yargıtay, Eskişehir 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, kararı yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle bozdu. elden ödenen paranın tanık beyanıyla ispatlanamayacağını ifade etti.

"ELDEN ÖDEDİM" DÖNEMİ BİTTİ

Kiracı-ev sahibi davalarında yıllardır süren “kirayı elden ödedim” tartışmasına Yargıtay son noktayı koydu. Dosyaya göre kiracı B.Ç., mülk sahibi B.K. ile yaptığı yazılı kira sözleşmesinde kira bedelinin banka yoluyla ödeneceğinin kararlaştırıldığını, ancak ev sahibinin talebi üzerine ödemeleri elden nakit olarak yaptığını öne sürdü. Bir süre sonra ev sahibi, kira borcunun ödenmediği iddiasıyla icra takibi başlattı. Kiracı ise borçlu olmadığını savunarak, icra tehdidi altında ödediği paranın iadesi (istirdat) istemiyle dava açtı. Mülk sahibi, davacı kiracı B.Ç.’nin ödeme yaptığına dair iddiasını kabul etmediklerini, davacının tanıkla ispat iddiasının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu, bir yıllık kira bedeli olan 21 bin 600 liranın senetle ispat sınırının üzerinde olduğunu, davacının tanık dinletmesine muvafakat etmediklerini savunarak davanın reddini talep etti.

TANIKLA İSPATLANAMAZ

Eskişehir 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, kira bedellerinin ev sahibinin işyerinde elden alındığı, bazı aylar için PTT kanalıyla ödeme yapılmak istendiği ancak kabul edilmediği gerekçesiyle kiracının icra tehdidi altında yaptığı toplam 18 bin 829 liralık ödemenin yasal faiziyle birlikte iadesine karar verdi. Dosya, Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına temyizi üzerine Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’ne taşındı. Yargıtay, ilk derece mahkemesinin tanık beyanlarına dayanarak karar vermesini usul ve yasaya aykırı buldu ve kararı kanun yararına bozdu.

"İSPAT YÜKÜ KİRACIYA AİT"

Yargıtay kararında kira hukukunda ispat yüküne ilişkin temel ilkeyi anımsattı: “Kira ilişkisinin ve kira bedelinin varlığını ispat yükü ev sahibine, kabul edilen kira bedelinin ödendiğini ispat yükü ise kiracıya aittir.” Yargıtay, yıllık kira bedelinin senetle ispat sınırının üzerinde olduğu, kira borcunun kesin delille ispatlanması gerektiğine dikkat çekti. Yazılı kira sözleşmesi bulunması nedeniyle ödeme konusunda tanık dinlenemeyeceği belirtildi.

BELGE YOKSA İCRA VAR

Karar, benzer kira uyuşmazlıklarında emsal niteliği taşıyor. Yazılı kira sözleşmesi varsa, yıllık kira bedeli belirli parasal sınırın üzerindeyse “ödedim” iddiası kesin delille kanıtlanmalı. Banka dekontu, imzalı makbuz ya da yazılı belge yoksa tanık anlatımı yeterli kabul edilmez. Kararla birlikte kira ödemelerinde banka dekontu, makbuz veya yazılı belge bulunmaması halinde “elden ödedim” savunmasının mahkemede karşılık bulmayacağı açık. Kiracılara icra gelebilir. Bu karar, kira uyuşmazlıklarında bundan sonraki davalara yön verecek nitelikte.