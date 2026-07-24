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Kaynak: AA

Yargıtay, dikkat çeken bir karara daha imza attı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, İzmir'deki bir emlakçı, aracılık ettiği bir ev satışının ardından komisyon ücretini ilgiliden alamadığı gerekçesiyle icra takibi başlattı. Daha sonra ise tüketici hakem heyetine başvuruda bulundu.

Tüketici hakem heyetinin verdiği ret kararı üzerine emlakçı, talebinin karşılanması ve uyuşmazlık konusunda esastan karar verilmesi için dava açtı.

DAVANIN REDDEDİLMESİNE HÜKMETTİ!

7. Tüketici Mahkemesi, davacı emlakçının davalı hakkındaki şikayeti öncesi icra takibi başlatmasını gerekçe göstererek davanın reddine karar verdi.



Kararın kesinleşmesinin ardından Adalet Bakanlığı, davacının hem icra yoluna gidebileceği hem de tüketici hakem heyetine başvuru yapabileceği, bu nedenle yerel mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunduğu gerekçesiyle kanun yararına temyiz talep etti..

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sonuca etkili olmamak üzere yerel mahkeme kararını kanun yararına bozdu.

“DERDESTLİK OLUŞTURMAYACAĞI KAYDEDİLDİ”

Söz konusu kararda, uyuşmazlık konusunun, davacının icra takibi süreci başlatmasının ardından konuyla ilgili dava açması olduğu belirtildi.

Dava şartları arasında, derdest bir dosya varken aynı konuda ikinci davanın açılamayacağının yer aldığına işaret edilen kararda, dava tarihi itibarıyla 149 bin liranın altındaki uyuşmazlıklar için davacının hem icra hem de dava yoluna gidebileceği, bunların birbirine derdestlik oluşturmayacağı aktarıldı.

Kararda, “Her iki yasal imkanın birbirine derdestlik oluşturmayacağı dikkate alınarak (mahkemece) işin esasına girilerek karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, Adalet Bakanlığının bu yöne ilişen kanun yararına temyiz isteminin kabulü gerekmiştir." İfadeleri kullanıldı.