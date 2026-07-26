Yargıtay, boşanma davalarını ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. TikTok fenomeni olmak istediği öne sürülen kadının da taraf olduğu davada, eşlerin eşit kusurlu olduğuna hükmeden yüksek mahkeme, kadın lehine verilen maddi ve manevi tazminat kararını bozdu.
Yargıtay'dan emsal karar: Fenomenlik tazminatı kaybettirdi
Yargıtay, boşanma davasında tarafları eşit kusurlu bularak emsal niteliğinde bir karara imza attı. TikTok fenomeni olma iddiasının da yer aldığı dosyada, kadın lehine verilen maddi ve manevi tazminat kararı bozuldu.Kaynak: Diğer
KADIN ŞİDDET VE TEHDİT İDDİASINA BULUNDU
Davacı kadın, eşinin kendisini aldattığını, evlilikten sonra bağımsız bir ev açmayarak ailesiyle yaşamaya zorladığını ileri sürdü. Mynet'in haberine göre; hamileliği sırasında şiddete maruz kaldığını, bir odaya kilitlendiğini ve "Seni öldürürüm" sözleriyle tehdit edildiğini iddia etti.
KOCADAN DİKKAR ÇEKEN SAVUNMA
Davalı ve karşı davacı koca ise iddiaları reddederek eşinin asıl amacının TikTok fenomeni olmak olduğunu öne sürdü. Eşinin ev işleriyle ilgilenmediğini savunan koca, doğumun ardından bebeğini terk ettiğini ve çocuğuyla yeterince ilgilenmediğini de iddia etti.
İLK MAHKEME TAZMİNATA HÜKMETTİ
İlk Derece Mahkemesi, kocanın eşini tehdit ettiği, aşağıladığı ve yalnız bıraktığı gerekçesiyle ağır kusurlu olduğuna karar verdi. Kadının ise ev işlerini ihmal etmesi ve bebeğiyle yeterince ilgilenmemesi nedeniyle daha az kusurlu olduğu değerlendirildi.
Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verirken kadın lehine toplam 60 bin lira maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakasına hükmetti. Bölge Adliye Mahkemesi ise tazminat miktarını 40 bin liraya indirerek kararı büyük ölçüde onadı.
YARGITAY: TARAFLAR EŞİT KUSURLU
Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kusur değerlendirmesini isabetli bulmadı. Kararda, kocanın tehdit ve aşağılayıcı davranışları ile kadının ev işlerini ihmal etmesi ve bebeğini terk etmesine ilişkin tespitlerin birlikte değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.
Yargıtay, tarafların boşanmaya neden olan olaylarda eşit kusurlu olduğuna hükmetti. Bu nedenle boşanma davalarında maddi ve manevi tazminata hükmedilebilmesi için aranan "daha az kusurlu olma" şartının oluşmadığını belirterek kadın lehine verilen tazminat kararlarını bozdu.
Yargıtay'ın kararı, boşanma davalarında tazminat talep edebilmek için taraflardan birinin daha az kusurlu olması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Bu yönüyle kararın benzer davalar açısından emsal niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.