Yargıtay'dan emsal karar: Fenomenlik tazminatı kaybettirdi

KOCADAN DİKKAR ÇEKEN SAVUNMA

Davalı ve karşı davacı koca ise iddiaları reddederek eşinin asıl amacının TikTok fenomeni olmak olduğunu öne sürdü. Eşinin ev işleriyle ilgilenmediğini savunan koca, doğumun ardından bebeğini terk ettiğini ve çocuğuyla yeterince ilgilenmediğini de iddia etti.