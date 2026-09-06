Karara konu olay Balıkesir’deki bir iş yerinde yaşandı. İddiaya göre bir işçi, kendisine adil davranmadığını düşündüğü vardiya amiriyle tartıştı.
Yargıtay’dan emsal karar: Bunu yapan tazminatı unutuyor
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş yerinde yaşanan bir olay nedeniyle işten çıkarılan işçinin açtığı tazminat davasında dikkat çeken bir karara imza attı. Yerel mahkemenin işçi lehine verdiği karar istinaftan dönerken, Yargıtay da son noktayı koydu.Kaynak: AA
Tartışma sırasında işçi, elindeki cisimle vardiya amirinin başına vurdu. Yaşanan olayın ardından işçinin iş sözleşmesi tazminatsız olarak feshedildi.
İşçi ise feshin haksız olduğunu savunarak kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi talebiyle dava açtı.
"KENDİMİ SAVUNDUM" DEDİ
İşçi, mahkemeye sunduğu savunmasında küfür ve hakaret etmediğini belirtti. Tehditvari şekilde konuşularak üzerine yüründüğünü ve bu nedenle kendisini savunduğunu öne sürdü.
İşveren ise olayın tutanak altına alındığını ve yaşananlara tanık olan kişilerin bulunduğunu belirterek davanın reddini talep etti.
Kepsut Asliye Hukuk Mahkemesi, kavganın kim tarafından ve hangi nedenle başlatıldığının belirlenemediği değerlendirmesinde bulundu.
Mahkeme, haksız tahrik koşullarının da ortaya konulamadığına dikkat çekerek işverenin fesihte haklı olduğunu ispatlayamadığı sonucuna vardı.
Bunun üzerine işçinin davası kabul edildi ve kıdem ile ihbar tazminatlarının ödenmesine karar verildi.
İSTİNAF KARARI DEĞİŞTİRDİ
Dosyanın istinafa taşınmasıyla birlikte kararın seyri değişti.
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, işçinin gerçekleştirdiği fiili saldırıyı “sataşma” kapsamında değerlendirdi. Daire, işveren açısından haklı fesih koşullarının oluştuğuna hükmederek yerel mahkemenin işçi lehine verdiği tazminat kararını kaldırdı.
İşçi bu kararı da temyiz ederek dosyayı Yargıtay’a taşıdı.
YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU
Temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, istinaf kararını hukuka uygun buldu.
Yargıtay, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi tarafından verilen kararı oy birliğiyle onadı.
Dairenin kararında tarafların karşılıklı iddia ve savunmaları, dosyaya sunulan belgeler, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile yargılama ve ispat sürecinin birlikte değerlendirildiği belirtildi.
Yüksek Mahkeme, Bölge Adliye Mahkemesi kararının usul ve yasaya uygun olduğuna hükmetti. İşçinin temyiz başvurusunda ileri sürdüğü itirazların ise kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtildi.
TAZMİNAT AÇISINDAN DİKKAT ÇEKEN KARAR
Yargıtay’ın onama kararıyla birlikte iş yerindeki fiili saldırının “sataşma” kapsamında değerlendirilerek haklı fesih nedeni oluşturabileceği yönündeki karar kesinleşmiş oldu.
Böylece olayda tazminat talep eden işçinin yerel mahkemede aldığı karar istinafta kaldırılırken, Yargıtay da bu değerlendirmeyi hukuka uygun buldu.