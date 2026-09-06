Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Yargıtay’dan emsal karar: Bunu yapan tazminatı unutuyor

Yargıtay’dan emsal karar: Bunu yapan tazminatı unutuyor

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş yerinde yaşanan bir olay nedeniyle işten çıkarılan işçinin açtığı tazminat davasında dikkat çeken bir karara imza attı. Yerel mahkemenin işçi lehine verdiği karar istinaftan dönerken, Yargıtay da son noktayı koydu.

Kaynak: AA
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Yargıtay’dan emsal karar: Bunu yapan tazminatı unutuyor - Resim: 1

Karara konu olay Balıkesir’deki bir iş yerinde yaşandı. İddiaya göre bir işçi, kendisine adil davranmadığını düşündüğü vardiya amiriyle tartıştı.

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Yargıtay’dan emsal karar: Bunu yapan tazminatı unutuyor - Resim: 2

Tartışma sırasında işçi, elindeki cisimle vardiya amirinin başına vurdu. Yaşanan olayın ardından işçinin iş sözleşmesi tazminatsız olarak feshedildi.

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Yargıtay’dan emsal karar: Bunu yapan tazminatı unutuyor - Resim: 3

İşçi ise feshin haksız olduğunu savunarak kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi talebiyle dava açtı.

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Yargıtay’dan emsal karar: Bunu yapan tazminatı unutuyor - Resim: 4

"KENDİMİ SAVUNDUM" DEDİ

İşçi, mahkemeye sunduğu savunmasında küfür ve hakaret etmediğini belirtti. Tehditvari şekilde konuşularak üzerine yüründüğünü ve bu nedenle kendisini savunduğunu öne sürdü.

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Yargıtay’dan emsal karar: Bunu yapan tazminatı unutuyor - Resim: 5

İşveren ise olayın tutanak altına alındığını ve yaşananlara tanık olan kişilerin bulunduğunu belirterek davanın reddini talep etti.

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Yargıtay’dan emsal karar: Bunu yapan tazminatı unutuyor - Resim: 6

Kepsut Asliye Hukuk Mahkemesi, kavganın kim tarafından ve hangi nedenle başlatıldığının belirlenemediği değerlendirmesinde bulundu.

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Yargıtay’dan emsal karar: Bunu yapan tazminatı unutuyor - Resim: 7

Mahkeme, haksız tahrik koşullarının da ortaya konulamadığına dikkat çekerek işverenin fesihte haklı olduğunu ispatlayamadığı sonucuna vardı.

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Yargıtay’dan emsal karar: Bunu yapan tazminatı unutuyor - Resim: 8

Bunun üzerine işçinin davası kabul edildi ve kıdem ile ihbar tazminatlarının ödenmesine karar verildi.

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Yargıtay’dan emsal karar: Bunu yapan tazminatı unutuyor - Resim: 9

İSTİNAF KARARI DEĞİŞTİRDİ

Dosyanın istinafa taşınmasıyla birlikte kararın seyri değişti.

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Yargıtay’dan emsal karar: Bunu yapan tazminatı unutuyor - Resim: 10

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, işçinin gerçekleştirdiği fiili saldırıyı “sataşma” kapsamında değerlendirdi. Daire, işveren açısından haklı fesih koşullarının oluştuğuna hükmederek yerel mahkemenin işçi lehine verdiği tazminat kararını kaldırdı.

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Yargıtay’dan emsal karar: Bunu yapan tazminatı unutuyor - Resim: 11

İşçi bu kararı da temyiz ederek dosyayı Yargıtay’a taşıdı.

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Yargıtay’dan emsal karar: Bunu yapan tazminatı unutuyor - Resim: 12

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

Temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, istinaf kararını hukuka uygun buldu.

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Yargıtay’dan emsal karar: Bunu yapan tazminatı unutuyor - Resim: 13

Yargıtay, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi tarafından verilen kararı oy birliğiyle onadı.

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Yargıtay’dan emsal karar: Bunu yapan tazminatı unutuyor - Resim: 14

Dairenin kararında tarafların karşılıklı iddia ve savunmaları, dosyaya sunulan belgeler, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile yargılama ve ispat sürecinin birlikte değerlendirildiği belirtildi.

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Yargıtay’dan emsal karar: Bunu yapan tazminatı unutuyor - Resim: 15

Yüksek Mahkeme, Bölge Adliye Mahkemesi kararının usul ve yasaya uygun olduğuna hükmetti. İşçinin temyiz başvurusunda ileri sürdüğü itirazların ise kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtildi.

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Yargıtay’dan emsal karar: Bunu yapan tazminatı unutuyor - Resim: 16

TAZMİNAT AÇISINDAN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Yargıtay’ın onama kararıyla birlikte iş yerindeki fiili saldırının “sataşma” kapsamında değerlendirilerek haklı fesih nedeni oluşturabileceği yönündeki karar kesinleşmiş oldu.

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Yargıtay’dan emsal karar: Bunu yapan tazminatı unutuyor - Resim: 17

Böylece olayda tazminat talep eden işçinin yerel mahkemede aldığı karar istinafta kaldırılırken, Yargıtay da bu değerlendirmeyi hukuka uygun buldu.

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