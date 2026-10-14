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Kaynak: DHA

İzmir’de yaşanan olayda bir vatandaş, rehberinde kayıtlı olmayan bir numaradan art arda mesajlar almaya başladı. Mesajı atan kişinin akrabası olduğunu öğrenen mağdur, daha fazla rahatsız edilmek istemediğini belirterek uyarıda bulundu.

Ancak uyarıya rağmen mesajların devam etmesi ve tek bir günde toplam 45 mesaja ulaşması üzerine konu yargıya taşındı.

İSTİNAF BERAAT ETTİRDİ, YARGITAY KARARI BOZDU

İzmir 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi, sanığa "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sanığın itirazı üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 25’inci Ceza Dairesi (İstinaf), ısrar unsurunun oluşmadığını savunarak kararı bozdu ve beraat kararı verdi.

Ancak dosya Yargıtay’a taşınınca durum değişti. Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi, mağdurun uyarısına rağmen 45 mesaj atılmasının suçu oluşturduğunu vurgulayarak beraat kararını kanuna aykırı buldu.

CEVAP HATIR SORMAK İSTEMİŞTİM" OLDU AMA CEZA ONANDI

Yargıtay’ın bozma kararının ardından dosyayı yeniden değerlendiren İstinaf Mahkemesi, sanığı tekrar 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanık avukatının "Müvekkilim sadece hatır sormak istemişti, kastı yoktu" savunmasına rağmen, dosyayı nihai olarak inceleyen Yargıtay kararda hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

Sanığa verilen 2 ay 15 günlük hapis cezası oy birliğiyle resmen onandı. Karar, mesajlaşma uygulamaları ve SMS yoluyla yapılan rahatsızlıklar için emsal teşkil ediyor.