Yargıtay'dan emsal 'ehliyetsiz sürücü' kararı: Çarpan öder

Adalet Bakanlığı, kararı kanun yararına temyiz etti. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 2025 tarihli kararında, başvuruyu değerlendirdi. Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmetti. Yargıtay kararında, “Davacının sürücü belgesinin bulunmaması, sürüş kusuru niteliğinde olmayıp, illiyet bağını kesecek bir hal olarak kabul edilemeyeceği gözetilerek ve zarar miktarı hesaplanarak, sonucuna göre karar verilmesi gerekir.” denildi. Yüksek Mahkeme'nin kararında, kazada ehliyetsiz kişinin kusurlu olduğuna yönelik bilirkişi tespiti de bulunmadığına dikkat çekilirken, “sürücü belgesinin olmaması idari yaptırım uygulamasını gerektiren bir hal” olduğu da kaydedildi. Yargıtay, bu nedenle ehliyetsiz sürücünün maddi zararının karşılanması talebinde bulunabileceğine karar verdi.