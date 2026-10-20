Yargıtay'dan emsal boşanma kararı: Karekodlu evrağa ret geldi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Belçika'da boşanan gurbetçi çiftin Türkiye'deki tanıma davasında emsal niteliğinde bir karara imza attı. Eskişehir 5. Aile Mahkemesi'nin, dava dosyasına sunulan karekodlu ve dijital belgeleri "onaylı belge şartını karşılamadığı" gerekçesiyle reddetmesi Yargıtay tarafından hukuka uygun bulundu.