Yargıtay'dan boşanma davalarında gurbetçileri ilgilendiren emsal bir karar geldi. Eskişehir'den gelen boşanma kararı, yurt dışında boşanan Türk vatandaşlarının belge hazırlama sürecini yeniden gündeme getirdi.
Yargıtay'dan emsal boşanma kararı: Karekodlu evrağa ret geldi
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yurt dışında alınan boşanma kararının Türkiye'de tanınması davasında karekodlu ve dijital belgeleri geçersiz sayan yerel mahkeme kararını onadı.Kaynak: AA
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Belçika'da boşanan gurbetçi çiftin Türkiye'deki tanıma davasında emsal niteliğinde bir karara imza attı. Eskişehir 5. Aile Mahkemesi'nin, dava dosyasına sunulan karekodlu ve dijital belgeleri "onaylı belge şartını karşılamadığı" gerekçesiyle reddetmesi Yargıtay tarafından hukuka uygun bulundu.
"KAREKOD VAR AMA ISLAK İMZA YOK" GEREKÇESİ
Dava sürecinde davacı tarafın yabancı mahkeme kararını karekodlu belge halinde sunduğunu belirten avukatlar, 5718 sayılı kanuna dikkat çekti. Kanun gereğince yabancı mahkeme ilamının, kararı veren ülkenin yetkili makamlarınca usulen onanmış aslının veya onaylı örneğinin sunulması gerektiği vurgulandı.
DİJİTALLEŞME ÇAĞINDA KAREKOD YETMEDİ
Mahkemenin karekod kararı dikkat çekti. Kararın yurt dışında boşanan Türk vatandaşları açısından kritik bir uyarı taşıdığını ifade eden davalı avukatı Aslıcan Özgür İleli "Dijitalleşme çağında" olduğunuza dikkat çekerek karara tepki gösterdi.
Özgür İleli "Dijitalleşme çağındayız; yurt dışında resmi işlemler büyük oranda karekodlu yapılıyor. Ancak Yargıtay, karekodlu uygulamaların kanunun aradığı onaylı belge şartını ortadan kaldırmayacağına hükmetti. Yurt dışında boşanıp Türkiye'de tanıma yaptıracak vatandaşlarımızın belgelerini mutlaka fiziki ve onaylı olarak hazırlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.