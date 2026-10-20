Yeniçağ Gazetesi
20 Ekim 2026 Salı
İstanbul 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Yargıtay'dan emsal boşanma kararı: Karekodlu evrağa ret geldi

Yargıtay'dan emsal boşanma kararı: Karekodlu evrağa ret geldi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yurt dışında alınan boşanma kararının Türkiye'de tanınması davasında karekodlu ve dijital belgeleri geçersiz sayan yerel mahkeme kararını onadı.

Kaynak: AA
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yargıtay'dan emsal boşanma kararı: Karekodlu evrağa ret geldi - Resim: 1

Yargıtay'dan boşanma davalarında gurbetçileri ilgilendiren emsal bir karar geldi. Eskişehir'den gelen boşanma kararı, yurt dışında boşanan Türk vatandaşlarının belge hazırlama sürecini yeniden gündeme getirdi.

1 5
Yargıtay'dan emsal boşanma kararı: Karekodlu evrağa ret geldi - Resim: 2

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Belçika'da boşanan gurbetçi çiftin Türkiye'deki tanıma davasında emsal niteliğinde bir karara imza attı. Eskişehir 5. Aile Mahkemesi'nin, dava dosyasına sunulan karekodlu ve dijital belgeleri "onaylı belge şartını karşılamadığı" gerekçesiyle reddetmesi Yargıtay tarafından hukuka uygun bulundu.

2 5
Yargıtay'dan emsal boşanma kararı: Karekodlu evrağa ret geldi - Resim: 3

"KAREKOD VAR AMA ISLAK İMZA YOK" GEREKÇESİ

Dava sürecinde davacı tarafın yabancı mahkeme kararını karekodlu belge halinde sunduğunu belirten avukatlar, 5718 sayılı kanuna dikkat çekti. Kanun gereğince yabancı mahkeme ilamının, kararı veren ülkenin yetkili makamlarınca usulen onanmış aslının veya onaylı örneğinin sunulması gerektiği vurgulandı.

3 5
Yargıtay'dan emsal boşanma kararı: Karekodlu evrağa ret geldi - Resim: 4

DİJİTALLEŞME ÇAĞINDA KAREKOD YETMEDİ

Mahkemenin karekod kararı dikkat çekti. Kararın yurt dışında boşanan Türk vatandaşları açısından kritik bir uyarı taşıdığını ifade eden davalı avukatı Aslıcan Özgür İleli "Dijitalleşme çağında" olduğunuza dikkat çekerek karara tepki gösterdi.

4 5
Yargıtay'dan emsal boşanma kararı: Karekodlu evrağa ret geldi - Resim: 5

Özgür İleli "Dijitalleşme çağındayız; yurt dışında resmi işlemler büyük oranda karekodlu yapılıyor. Ancak Yargıtay, karekodlu uygulamaların kanunun aradığı onaylı belge şartını ortadan kaldırmayacağına hükmetti. Yurt dışında boşanıp Türkiye'de tanıma yaptıracak vatandaşlarımızın belgelerini mutlaka fiziki ve onaylı olarak hazırlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

5 5
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro