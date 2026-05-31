Aile Mahkemesi'nde başlayıp Yargıtay'da son bulan bir boşanma davasında yüksek mahkeme, karısına "tosbağa" ve "kedi" diyen erkeği ağır kusurlu bularak yüklü bir tazminat ödemeye mahkûm etti. Eşine "kel-fodul" ve "soğan erkeği" diyen kadın ise "hafif kusurlu" sayıldı.

"AİLEMLE GÖRÜŞTÜRMÜYOR, PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULUYOR"

Evliliğinde sorunlar yaşayan genç bir kadın, kocasının kendisine psikolojik ve sözlü saldırılarda bulunduğunu, maddi ve manevi olarak ilgisiz ve sorumsuz olduğunu belirterek Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açtı. Davacı kadın, kocasının kendi ailesi ve kardeşleriyle görüşmesini engellediğini, eve gelmelerini yasakladığını ve bu yüzden çıkan tartışmalarda ailesine ağır hakaretler ettiğini öne sürdü. Kocasının kazancını sadece kendisi için harcadığını ve sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini de iddia eden kadın, toplam 200 bin TL maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

Davalı koca ise iddiaların asılsız olduğunu, eşinin dominant bir yapıya sahip olduğunu ve aralarındaki kavgaların her ailede yaşanabilecek olağan tartışmalar olduğunu savunarak davanın reddini talep etti.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARŞILIKLI HAKARETLERİ İNCELEDİ

Dosyayı inceleyen Aile Mahkesi, erkeğin evin geçimine katkı sağlamadığını, eşinin ve çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamadığını tespit etti. Mahkeme tarafların birbirlerine yönelik sarf ettiği sözleri de mercek altına aldı:

Karısına "tosbağa, kedi" diyerek hitap etmesi ve sadakat yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle "ağır kusurlu" bulundu.

Kocasına "sen erkek misin, terli kokarca, kel, fodul, soğan erkeği" demesi, ev işlerini ihmal etmesi ve kocasının ailesini istememesi nedeniyle "az kusurlu" sayıldı.

Mahkeme, bu kusur oranlarına göre kadına 40 bin TL maddi, 45 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ TAZMİNATI AZ BULDU, YARGITAY ONADI

Taraf avukatlarının kararı istinafa taşıması üzerine devreye giren Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), evlilik süresini, tarafların sosyal-ekonomik durumlarını ve paranın alım gücünü dikkate alarak ilk mahkemenin verdiği tazminat miktarını yetersiz buldu. BAM, kadının istinaf talebini haklı bularak tazminat miktarını yukarı çekti ve erkeğin kadına 100 bin TL maddi, 100 bin TL manevi olmak üzere toplam 200 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

Kocanın bu kararı da temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’ne taşındı. Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği kararı hukuka ve yasaya uygun bularak oy birliğiyle onadı. Bu kararla birlikte, evlilik birliğinde eşe "tosbağa" ve "kedi" gibi ifadelerle hitap edilmesi yargı önünde ağır kusur olarak tescillenmiş oldu.