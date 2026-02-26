İş Kanununda yer alan bilgiye göre; yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirenler kendi istekleriyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatına hak sahibi oluyor. Ancak şirketler tarafından çalışanlar için bireysel emeklilik sistemine (BES) yaptıkları işveren katkısını almanın ise ayrı koşulları var.
Yargıtay’dan emsal ‘BES’ kararı: Binlerce çalışanı ilgilendiriyor
Emeklilik gerekçesiyle istifa, BES'teki işveren katkısını kurtarmaya yetmedi. Mahkeme, şirket şartını yerine getirmeyen işçiye ödenen payın şirkete iadesine karar verdi.Derleyen: Süleyman Çay
Yaş dışındaki emeklilik koşulunu yerine getirerek işten ayrılan işçi kıdem tazminatını alabiliyor, fakat şirketin belirlediği koşulları yerine getirmiyorsa BES'teki işveren katkısını alamıyor. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, bugünkü köşe yazısında Yargıtay kararlarına dikkat çekerek, işveren katkılı BES konusunda dikkat edilmesi gerekenleri kaleme aldı.
Bireysel emeklilik sistemi (BES) uygulaması giderek yaygınlaşıyor. BES için çalışanın ücretinden genellikle yüzde 3 oranında kesinti gerçekleşirken, işveren de her ay belli bir oranda katkı da ekleniyor.
İşveren katkısından yararlanmanın koşulları şirketten şirkete değişiklik gösteriyor. Genel olarak işveren katkısından yararlanmak için en az 3 yıl çalışmaya devam koşulu şartı aranıyor.
Üç yıllık süre dolmadan istifa edilirse, işten ayrılan işçi işveren katkısını alamıyor. İşçi haklı nedenle iş akdini feshederse veya işveren haklı bir sebep olmadan işten çıkartırsa işçi BES’te biriken işveren katkısını alabilir.
YARGITAY İŞVERENİ HAKLI BULDU
İşveren haklı bir sebeple işçiyi işten çıkardığında ise işveren katkısı işçiye ödenmeyip şirkete gidiyor. Şirket bu konuda bir hak tanımıyorsa yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirerek kıdem tazminatını alanlar, BES’teki işveren katkısını alamayacakların altını çizen Kıvanç, “Nitekim Yargıtay 23 Ekim 2025 tarihli (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Esas No: 2025 / 6681, Karar No: 2025 / 8257) kararında işçiye işveren katkısının ödenmesi öngörülen bölge adliye mahkemesi kararını bozdu” diyerek hatırlattı.
Davanın detaylarını paylaşan Kıvanç, işçinin çalıştığı yabancı şirketin 2005 yılından beri çalışmakta olan işçiyi 2014 yılında işveren katkılı emeklilik planına aldığını belirtti. Bu plan kapsamında işçinin ücretinden yüzde 3 oranında kesinti yapıldı, işveren de her ay yüzde 5 oranında katkı sağlayarak BES’e yatırmaya başladığını Kıvanç aktardı.
Ancak işçi 2016 yılında yaş dışındaki koşulları tamamlayınca işten ayrılarak kıdem tazminatını ve BES’teki tüm parayı talep etti. Şirket kıdem tazminatını öderken, BES’teki işveren katkısını sigorta şirketinden alarak kasaya koydu.
Bölge adliye mahkemesi ise işçiyi haklı bularak işveren katkısının işçiye ödenmesine karar verdi. Temyiz başvurusu üzerine dosyayı değerlendiren Yargıtay ise işvereni haklı buldu. Yargıtay kararında, işçinin yasal emeklilik koşulları oluşmadığı gibi 3 yıllık bekleme şartının da gerçekleşmediği belirtti.
Kararda, yaş dışında emeklilik koşullarına hak kazanmış olma durumunun kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren bir neden olmakla birlikte işçi açısından haklı fesih sebebi kabul edilemeyeceğinin altı çizildi.
Bu nedenle işyeri yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getirmeden işten ayrılan işçiye BES’teki işveren katkısının ödenemeyeceği belirtildi.