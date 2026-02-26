Yargıtay’dan emsal ‘BES’ kararı: Binlerce çalışanı ilgilendiriyor

İş Kanununda yer alan bilgiye göre; yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirenler kendi istekleriyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatına hak sahibi oluyor. Ancak şirketler tarafından çalışanlar için bireysel emeklilik sistemine (BES) yaptıkları işveren katkısını almanın ise ayrı koşulları var.