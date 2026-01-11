Yargıtay'dan emekli maaşı hacziyle ilgili emsal karar geldi. Yargıtay, alacaklı tarafından borçlu kişi hakkında başlatılan icra takibinde borçlu kişinin aynı günde aynı dilekçede hem borcu kabul edip hem de "Mallarım üzerine haciz koyabilirsiniz" şeklindeki iznini geçersiz saydı.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, icra takibi süreçlerinde borçlu bir emeklinin, ödeme emrini aldığı gün icra müdürlüğüne giderek hem borcu kabul edip hem de "Maaşımın tamamı haczedilebilir" demesini hukuka aykırı buldu. Kurul; haczin ancak takip kesinleştikten sonra talep edilebileceğine hükmetti.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu gerekçe kararında hukukta haczin ancak takip kesinleştikten sonra yapılabileceğini vurgulayarak, önce takibin kesinleşeceğini, sonra haczin talep edileceğini, eğer ikisi aynı anda yapılırsa, 'önceden verilmiş izin' gibi görüldüğü için geçerli sayılamayacağını ifade etti.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARINDA DİRENDİ

Bölge Adliye Mahkemesi, önceki karar gerekçesinin yanında borçlunun hacze ilişkin muvafakati ile takibin kesinleşmesinin aynı anda olmadığı gerekçesiyle direnme kararı verdi. Dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu gündemine taşındı.

25 üyeyle toplanan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, borçlu tarafından aynı dilekçe ile borcun kabul edilerek hacze muvafakat edilmesi, takibin kesinleşmesiyle aynı tarihte olduğundan haciz için verilen muvafakat geçersizdir diyerek emekli maaşına konulan haczin geçersiz olduğuna karar verdi.