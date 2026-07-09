Bülent Şık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm itirazların reddedildiğini belirterek “8 yıldır süren hukuk mücadelem nihayet bitti. Tüm itirazlar reddedildi. Yargıtay'ın verdiği beraat kararım kesinleşti.” ifadelelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı ile davalık olan Şık, paylaşımında toplum ve çevre sağlığıyla ilgili bilimsel çalışmaların gizlilik kapsamında değerlendirilemeyeceğine ilişkin önemli bir karar verildiğini de ifade etti.

“BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN AÇIKLANMASININ SUÇ OLUŞTURMAYACAĞI HÜKME BAĞLANDI”

Bülent Şık, kesinleşen kararın yalnızca kendi davası açısından değil, toplum ve çevre sağlığı açısından da önemli olduğunu belirterek “Toplum ve çevre sağlığı ile ilgili bilimsel çalışmaların devlet sırrı olarak nitelenemeyeceği ve açıklanmasının bir suç oluşturmayacağı da hükme bağlandı.” değerlendirmesi yaptı.

Şık’ın açıklaması, çevre ve halk sağlığı alanındaki bilimsel verilerin kamuoyuyla paylaşılması konusunda verilen hukuki karar açısından dikkat çekti.

BÜLENT ŞIK KİMDİR?

Gıda mühendisi ve akademisyen Bülent Şık, özellikle gıda güvenliği, çevre kirliliği ve halk sağlığı alanındaki çalışmalarıyla biliniyor. Şık, geçmiş yıllarda kamu kurumları tarafından yürütülen bazı araştırmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaştığı gerekçesiyle yargılanmıştı.

Yargıtay’ın beraat kararının kesinleşmesiyle birlikte Şık hakkındaki dava süreci sona ermiş oldu.