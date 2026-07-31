Yargıtay'dan Bağ-Kur'lulara kötü haber: Tescil mağdurlarına kapı kapalı mı?

2008 öncesi tescili bulunmayan mağdurların ise haklarını yargı kanalıyla aramak zorunda kaldığı kaydedildi. SSK sigortalıları için 506 sayılı Kanun'un 79. ve 5510 sayılı Kanun'un 86. maddelerinde hizmet tespiti davası açma hakkı tanındığını ifade eden Şimşek, 1479 ve 5510 sayılı kanunlarda kendi nam ve hesabına çalışanlar için benzer bir hükmün yer almadığına dikkat çekti.