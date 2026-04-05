Yeniçağ Gazetesi
06 Nisan 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Yargıtay emeklilik yolunu açtı: Ezber bozan sağlam kararı

Yargıtay, malulen emeklilikte hastalığın işe başlamadan önce mi yoksa çalışma sürecinde mi ortaya çıktığı tartışmasına son noktayı koydu. Karara göre, askerliğini sağlıklı tamamlayan ve işe girişte 'sağlam' raporu alan kişiler için malulen emeklilik yolu tamamen açıldı.

Hava Demir Derleyen: Hava Demir
Haberi Paylaş
Yargıtay, malulen emeklilik taleplerinde uzun süredir tartışma konusu olan “hastalık işe başlamadan önce mi vardı, yoksa çalışırken mi ortaya çıktı” sorusuna netlik kazandırdı.

1 10
Karara göre, askerliğini sağlıklı şekilde tamamlayan ve işe girişte “sağlam” raporu alan kişiler, çalışma hayatı sırasında ortaya çıkan hastalıkları nedeniyle malulen emeklilik hakkı kazanabiliyor.

2 10
SGK Başuzmanı İsa Karakaş’ın köşe yazısına göre, Adalet Bakanlığı bünyesinde mübaşir olarak göreve başlayan bir memur, iş başındayken şizofreni teşhisi aldı ve göreve başlamasının üzerinden kısa süre geçmeden işten ayrılmak zorunda kaldı.

3 10
Yerel mahkeme, hastalığın sigortalılık başlangıcından sonra ortaya çıktığını ve memurun yüzde 80 oranında maluliyetinin bulunduğunu tespit ederek malulen emekliliğe hak kazandığını kararlaştırdı.

4 10
YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU
Dosya istinaf mahkemesine taşındı ve istinaf da yerel mahkemenin kararını onadı.

5 10
SGK’nın temyiz başvurusu üzerine Yargıtay, bölge mahkemesinin kararını hukuka uygun bularak onadı.

6 10
Bu karar, hastalığın başlangıç tarihi konusundaki tartışmaları sona erdirdi.

7 10
ASKERLİK VE SAĞLIK RAPORU KRİTİK DELİL


Karakaş, Yargıtay kararının sosyal güvenlik hukukunda emsal niteliği taşıdığını vurgulayarak, askerliğini sağlıklı tamamlayan ve işe girişte sağlık raporu bulunan sigortalıların

8 10
çalışma süresinde ortaya çıkan hastalıkları nedeniyle malulen emeklilik hakkına sahip olduğunun tescillendiğini belirtti.

9 10
Karar, SGK’nın “hastalık eskiydi” savunmasına karşı en güçlü delil olarak kabul ediliyor ve binlerce sigortalıyı ilgilendiriyor.

10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro