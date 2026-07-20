Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Yargıtay boşanma davalarında emsal kararlar verdi: İşte eşe karşı ağır kusur sayılan davranışlar

Yargıtay boşanma davalarında emsal kararlar verdi: İşte eşe karşı ağır kusur sayılan davranışlar

Yargıtay'a taşınan boşanma davalarında kritik kararlar veriliyor. Günlük hayatta ağzımızdan çıkabilecek sözler ağır kusur sayılabiliyor. Yargıtay, yemekleri beğenmeyen, hasta eşine bakmayan, "pişmanım" diyen eşlere acımadı.

Kaynak: Diğer
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Yargıtay boşanma davalarında emsal kararlar verdi: İşte eşe karşı ağır kusur sayılan davranışlar - Resim: 1

Şiddetli geçimsizlik yaşayan çiftler, boşanmak için Aile Mahkemesi'nin yolunu tutarken temyiz edilen davalarda Yargıtay devreye giriyor.

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Yargıtay boşanma davalarında emsal kararlar verdi: İşte eşe karşı ağır kusur sayılan davranışlar - Resim: 2

Yüksek Mahkeme, eşlerden birinin diğerine sürekli, "seninle evlendiğime pişmanım" demesinin boşanma sebebi olduğuna hükmetti.

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Yargıtay boşanma davalarında emsal kararlar verdi: İşte eşe karşı ağır kusur sayılan davranışlar - Resim: 3

Yargıtay, bu tür ifadelerin duygusal şiddet ve onur kırıcı davranış olduğuna, Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenen evlilik birliğinin temelinden sarsılması (şiddetli geçimsizlik) kapsamında değerlendirildiğine dikkat çekti.

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Yargıtay boşanma davalarında emsal kararlar verdi: İşte eşe karşı ağır kusur sayılan davranışlar - Resim: 4

Evliliklerde kadın eşin yemeği güzel yapıp yapmadığı tartışmaları da Yargıtay’ın emsal kararıyla yeni bir boyut kazandı.

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Yargıtay boşanma davalarında emsal kararlar verdi: İşte eşe karşı ağır kusur sayılan davranışlar - Resim: 5

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kocasına "defol, sen pissin, bunak, moruk" ifadelerini kullanan kadını az kusurlu; eşine "Yaptığın yemekleri beğenmiyorum, sen cahilsin, sen ne anlarsın, tipe bak, hırsız, utanmaz, senin yemeklerin zehirli" ifadelerini kullanan erkeği ağır kusurlu saydı.

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Yargıtay boşanma davalarında emsal kararlar verdi: İşte eşe karşı ağır kusur sayılan davranışlar - Resim: 6

Hasta eşe bakmamak için camide yatıp kalkan ve onunla ilgilenmeyen kocaya ilişkin de karar veren Yargıtay, Türk Medeni Kanunu'nun "evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve duygusal şiddet" maddesi kapsamında değerlendirip ağır kusurlu buldu.

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Yargıtay boşanma davalarında emsal kararlar verdi: İşte eşe karşı ağır kusur sayılan davranışlar - Resim: 7

MAAŞINI EVE HARCAMAYAN ADAMA KÖTÜ HABER
Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay, aldığı maaşı evine harcamayan adam için de karar verdi.

Yüksek Mahkeme, annelerinin verdiği harçlıkları çocukların cebinden alan adamı ağır kusurlu saydı.

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Yargıtay boşanma davalarında emsal kararlar verdi: İşte eşe karşı ağır kusur sayılan davranışlar - Resim: 8

CİMRİLİK YAPAN ADAM TAZMİNAT ÖDEYECEK
Eşine sürekli, "Banyonun ışığını çok yaktın, sifonu niye çektin, çay demleme" diyen aşırı tutumlu davranan adam kusurlu sayıldı.

Yargıtay'ın kararına göre, "elektrik faturası artacak" diye eşi karanlıkta oturmaya zorlamak, ısınma kısıtlamasına gitmek, yiyecek israfı bahanesiyle evdeki temel gıdayı kısıtlamak boşanma ve maddi tazminat sebebi olarak gösterildi.

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Yargıtay boşanma davalarında emsal kararlar verdi: İşte eşe karşı ağır kusur sayılan davranışlar - Resim: 9

"SENİ SEVMİYORUM" DEMEK BOŞANMA SEBEBİ
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasında "Seni sevmiyorum, sevgim bitti." diyen kadını kusurlu buldu.

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Yargıtay boşanma davalarında emsal kararlar verdi: İşte eşe karşı ağır kusur sayılan davranışlar - Resim: 10

SÜREKLİ İŞ DEĞİŞTİRENLER DİKKAT!
Sürekli iş değiştiren taraf da kusurlu bulundu.

Yargıtay kararına göre, şartları bahane ederek istifa edip sürekli iş değiştiren ve eşine ilgisiz davranan erkeğin tam kusurlu olduğu belirtildi.

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Yargıtay boşanma davalarında emsal kararlar verdi: İşte eşe karşı ağır kusur sayılan davranışlar - Resim: 11

SÜREKLİ ALKOL KULLANAN KOCA TAM KUSURLU
Yargıtay, sürekli alkol alıp eşine kötü davranan, eşinden habersiz başkalarına borçlanan kocayı boşanmada tam kusurlu saydı.

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Yargıtay boşanma davalarında emsal kararlar verdi: İşte eşe karşı ağır kusur sayılan davranışlar - Resim: 12

EŞİNİN İŞ YERİNİ BİLMEMEK BOŞANMA NEDENİ
Yargıtay, eşinin iş yeri adresini bilmeyen, ilgisiz davranan ve eşinin ailesinin telefonlarına cevap vermeyen erkeği kusurlu bularak, boşanma davasında nafaka ve tazminat ödemesine karar verdi.

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