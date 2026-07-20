Yargıtay boşanma davalarında emsal kararlar verdi: İşte eşe karşı ağır kusur sayılan davranışlar

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kocasına "defol, sen pissin, bunak, moruk" ifadelerini kullanan kadını az kusurlu; eşine "Yaptığın yemekleri beğenmiyorum, sen cahilsin, sen ne anlarsın, tipe bak, hırsız, utanmaz, senin yemeklerin zehirli" ifadelerini kullanan erkeği ağır kusurlu saydı.