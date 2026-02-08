Yeniçağ Gazetesi
Yargı'nın Eren'i Uğur Aslan 'Mahkum'la müzik sahnelerine geri dönüyor

Yargı’nın Eren’i Uğur Aslan ‘Mahkum’la müzik sahnelerine geri dönüyor

Oyunculuğu kadar etkileyici sesi ve yorumuyla da takdir toplayan Uğur Aslan, bu kez “Mahkum” ile izleyicilerin kalbine dokunmaya hazırlanıyor.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Sözleri Hakkı Yalçın’a ait olan şarkı için kamera karşısına geçen oyuncu, klibiyle dinleyicileri 14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala derin bir duygusal yolculuğa çıkaracak.

“Mahkum”, Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yarın dijital platformlarda müzikseverlerle buluşacak.

UĞUR ARSLAN KİMDİR?

Uğur Aslan (bazen yazım hatasıyla Uğur Arslan olarak aranır), Türk dizi, sinema, tiyatro oyuncusu ve müzisyendir.

9 Şubat 1972 tarihinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Melekli köyünde doğmuştur. Dokuz çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelmiştir.

Eğitimine Reyhanlı'da başlayan Aslan, lise yıllarında Hatay Kültür Tiyatro Topluluğu'nda sahne almaya başlamış, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

Oyunculuk kariyerine 2005 yılı civarında adım atmış, "Karadayı" (Seyis İsmail), "Kara Sevda" (Zehir), "Çukur" (Emir Varol), "Siyah Beyaz Aşk" (Cem Çınar), "Kuruluş Osman" (Nizameddin) ve özellikle "Yargı" dizisindeki Eren Duman (komiser) rolüyle geniş kitlelerce tanınmıştır.

Diğer bilinen yapımlar arasında "Kara Para Aşk", "Endless Love" (Kara Sevda uluslararası) ve çeşitli sinema filmleri yer alır.Ayrıca müzikle de ilgilenir; arabesk ve duygusal şarkılar seslendirir.

"Dayan Gönlüm" gibi albümleri vardır ve 2026'da "Mahkum" adlı single çalışmasıyla (sözleri Hakkı Yalçın'a ait) dikkat çekmiştir.

Bu şarkı, Poll Production etiketiyle dijital platformlarda yayınlanmış, Sevgililer Günü dönemine duygusal bir kliple eşlik etmiştir.

Evli ve üç çocuk babasıdır (eşi Sema Ergenekon ile 2005'ten beri). Boyu yaklaşık 1.78 m'dir ve Abdullah Bulut Management ajansıyla çalışmaktadır.

