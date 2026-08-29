Yeniçağ Gazetesi
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Yargıda yeni sistem: ‘Alo Adalet’ dönemi başlıyor

12. Yargı Paketi kapsamında hayata geçirilecek “Alo Adalet Hattı” ve Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları ile geciken dava ve soruşturmaların nedenleri yakından takip edilecek. Eylül ayında İstanbul, Ankara ve İzmir’de pilot olarak başlayacak sistem, ekimden itibaren tüm adliyelerde uygulanacak.

Kaynak: Diğer
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Yargıda yeni sistem: ‘Alo Adalet’ dönemi başlıyor - Resim: 1

12. Yargı Paketi kapsamında “Alo Adalet Hattı” hayata geçecek.

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Yargıda yeni sistem: ‘Alo Adalet’ dönemi başlıyor - Resim: 2

Üç pilot ilde Eylül ayında başlayacak hizmet sayesinde geciken dava ve soruşturmalar yakından takip edilecek.

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Yargıda yeni sistem: ‘Alo Adalet’ dönemi başlıyor - Resim: 3

Türkiye gazetesinin haberine göre, 12’inci Yargı Paketi kapsamında yer alan Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları ve aynı amaca hizmet edecek Alo Adalet Hattı (135) kademeli olarak hayata geçirilecek.

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Yargıda yeni sistem: ‘Alo Adalet’ dönemi başlıyor - Resim: 4

Eylül ayı ile beraber Ankara, İzmir ve İstanbul olarak belirlenen üç pilot ilde faaliyete girecek Alo Adalet, ekim ayından sonra tüm adliyelerde vatandaşların talep ve şikâyetleri alacak.

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Yargıda yeni sistem: ‘Alo Adalet’ dönemi başlıyor - Resim: 5

Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları sayesinde yargısal gecikmeye yol açan idari, yapısal ve organizasyonel tıkanıklıklar erken aşamada tespit edilecek.

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Yargıda yeni sistem: ‘Alo Adalet’ dönemi başlıyor - Resim: 6

Hedef süreler, ortalama görülme ve dosya bekleme süreleri yakından takip edilecek. Uzun süren soruşturma ve davaların gecikme nedenleri öğrenilebilecek.

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Yargıda yeni sistem: ‘Alo Adalet’ dönemi başlıyor - Resim: 7

İki yılı aşan dosyalar başta olmak üzere geciken işler için özel çalışma planları ve hızlandırıcı idari tedbirler alınacak. Alo Adalet ve yazılı başvurular üzerinden iletilen gecikme talepleri kayıt altına alınarak sonuçları yakından takip edilecek.

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