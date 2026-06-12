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Kaynak: Haber Merkezi

2026 Yaz Kararnamesi yayımlandı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından düzenlenen kararname kapsamında Türkiye genelinde önemli görev değişiklikleri meydana geldi.

33 İLDE BAŞSAVCI DEĞİŞİKLİĞİ

Kararnamenin en dikkat çeken bölümlerinden birini il cumhuriyet başsavcılıklarında gerçekleştirilen değişiklikler oldu.

HSK’nın aktardığı listeye göre 33 ilin cumhuriyet başsavcısı değişti. Çok sayıda başsavcı yeni görev yerlerine atanırken, bazı isimler ise yüksek yargı ve merkez teşkilatında görevlendirildi.

Yaklaşık 5 bin hâkim ve savcıyı ilgilendiren kararnameyle beraber adli ve idari yargıda kapsamlı bir görev değişimi yapıldı.

YARGIDA ÜST DÜZEY ATAMALAR

Kararnamenin yayımlanmasıyla beraber yeni görev yerlerine atanan hâkim ve savcılar için görev değişikliği süreci başladı. Önümüzdeki günlerde adliyelerde devir teslimlerin yapılması bekleniyor.

HSK’nın 2026 Yaz Kararnamesi, son senelerin en kapsamlı yargı kararnamelerinden biri olarak göze çarpıyor.

Hakimler Savcılar Kurulu resmi sayfasından paylaşılan bilgilere göre Cumhuriyet Başsavcıları değişen iller şu şekilde:

Samsun: Mustafa ÇAKMAK (Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığından)

Mersin: Yasin EMRE (Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından)

Şanlıurfa: Murat ÇALIŞ (Artvin Cumhuriyet Başsavcılığından)

Konya: Mehmet UZUN (Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığından)

Mardin: Hakan HANAY (İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden)

Aydın: Uygur Kaan ARISOY (Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından)

Denizli: Mustafa AKBULUT (Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından)

Eskişehir: Ferhat DENİZ (Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden)

Tekirdağ: Bilgehan YÜCEL (Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığından)

Düzce: Muhammet Emin ÜNALAN (İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığından)

Ordu: Ufuk Mustafa SÜREN (Niğde Cumhuriyet Başsavcılığından)

Sinop: Olcay AKSOY (Bafra Cumhuriyet Başsavcılığından)

Çanakkale: Dr. Ali ÖZTÜRK (Alanya Cumhuriyet Başsavcılığından)

Kütahya: Savaş KILIÇ (Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden)

Niğde: Aydin TUNCAY (Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığından)

Ağrı: İbrahim YUSUFOĞLU (Erzurum Cumhuriyet Savcılığından)

Artvin: Necati KURÇENLİ (İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığından)

Bartin: Yusuf TUĞRUL (Hinis Cumhuriyet Başsavcılığından)

Bitlis: Fazıl KANDEMİR (İzmir Cumhuriyet Savcılığından)

Batman: Barış ARIDURU (Batman Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden)

Bingöl: Uğur AKIN (Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığından)

Nevşehir: Adem ÇALIŞ (Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından)

Kırıkkale: Ahmet Rüfai ŞAHİN (Bartın Cumhuriyet Başsavcılığından)

Adıyaman: Özgür CELBEK (Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden)

Tokat: Erhan BİROL (Nizip Cumhuriyet Başsavcılığından)

Şırnak: Yusuf CANİK (Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığından)

Bilecik: Emre GENÇ (Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığından)

Erzincan: Mehmet AVCI (Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığından)

Yalova: Yunus Emre BÜYÜKYURT (Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından)

Muş: Hüseyin KAÇAR (Menemen Cumhuriyet Başsavcılığından)

Osmaniye: Tolga Han ALTINAY (Mersin Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden)

Muğla: Necati KAYAKÖZÜ (İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden)