Yargı dünyasındaki dengeleri değiştiren atamalar yapıldı. Kayseri BAM Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Yargıtay Üyeliğine Tolgahan Öztoprak, Isparta Adalet Komisyonu Başkanlığı’ndan HSK Genel Sekreter Yardımcılığına Mustafa Tünay, Bursa Adalet Komisyonu Başkanlığı’ndan İstanbul Anadolu Adalet Komisyon Başkanlığına Dr. Mesut Bilen atandı.

SONTV’nin yargı kulislerinden edindiği bilgilere göre, bu boşlukların ardından adaylar yalnızca dosyalarıyla değil, bizzat yürüttükleri yoğun temaslarla Ankara’da mekik dokumaya başladı.

BURSA VE ISPARTA’DA REKABET KIZIŞTI

Bursa için yürütülen kulis savaşı iki cepheli bir hal almış durumda. Adliye içerisindeki ağır ceza mahkemesi başkanları aktif bir süreç yönetirken, çevre illerden gelen kıdemli isimler de bu koltuk için devreye girdi.

Isparta’da ise tablo benzer şekilde hareketli. Adalet Komisyonu Başkanlığı için birçok ilden kıdemli hakimin aday listesine girmesi, şehirdeki dengelerin her an değişebileceğini gösteriyor.

KAYSERİ’DE DİKKAT ÇEKEN "SESSİZ" ADAY

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı için iki farklı tabloyu ortaya koyuyor. Kayseri’de görev yapan birinci derece Cumhuriyet başsavcı vekillerinin büyük bir kısmı HSK’da yoğun temas sürdürüyor.

Mevcut Kayseri BAM Başsavcı Vekili’nin ise diğer adayların aksine herhangi bir kulis faaliyetinde bulunmadığı, Ankara’ya bile gitmediği öğrenildi. Bu tutum, kulislerde "sessiz ama özgüvenli bir bekleyiş" olarak yorumlandı.

HSK’DA ELEME KRİTERLERİ: SADECE DOSYA YETERLİ DEĞİL

HSK Genel Sekreterliği ve ilgili daireler, adayları adeta büyüteç altına aldı. Değerlendirmede şu kriterlerin ön planda olduğu belirtildi.

HSK’nın Genel Sekreterliği ve ilgili dairesinde adaylar mercek altına alınmış durumda. Mesleki geçmiş, performans, disiplin kayıtları ve yöneticilik kabiliyetleri titizlikle inceleniyor. Ancak kulislerde konuşulanlara göre yalnızca teknik kriterler değil, aynı zamanda sistem uyumu ve kriz yönetimi becerileri de belirleyici olacak.

SONTV'nin sahadan ve masadan anbean takip ettiği bu süreç, yargı içindeki güç dengelerinin yeniden şekilleneceğinin en net işareti olarak kabul edildi. Ankara’daki bu yüksek tansiyonlu bekleyişin, önümüzdeki günlerde yapılacak atamalarla son bulması bekleniyor.