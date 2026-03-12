Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü, bugünlerde yine tarihi anlara tanıklık ediyor.

Balıkçı Adem Yılmaz ile olan dostluğuyla dünyaya adını duyuran Yaren Leylek, günler önce geldiği yuvasında bu kez eşi Nazlı'yı karşıladı.

Yaren ve Nazlı'nın buluşması, sadece Karacabey'de değil, tüm Türkiye'de doğa tutkunları tarafından ilgiyle izleniyor. Eskikaraağaç Türkiye'yi Avrupa leylek köyleri ağında temsil eden tek köy.

Yaren ve Nazlı'nın yuvası, belediyenin kurduğu sistemle 7/24 internet üzerinden izlenebiliyor.



ADEM AMCA’NIN GÖZÜ YOLLARDAYDI

Yaren’in gelmesinin ardından eşi Nazlı’nın da sağ salim yuvaya dönmesi, "Adem Amca ve Yaren" hikayesinin bu yıl da eksiksiz devam edeceğinin müjdesi oldu. Çiftin önümüzdeki günlerde kuluçkaya yatması bekleniyor.