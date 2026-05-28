Yeniçağ Gazetesi
28 Mayıs 2026 Perşembe
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Yaren leylek çoğalarak döndü, ebeveynlik telaşı başladı: 5 yavru nasıl besleniyor?

Yaren leylek çoğalarak döndü, ebeveynlik telaşı başladı: 5 yavru nasıl besleniyor?

Türkiye'nin her göç döneminde büyük bir merakla beklediği Yaren Leylek, artık 5 yavruya annelik yapıyor. Yaren Leylek'in yavrularını besleme telaşı, yüzleri gülümsetti.

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yaren leylek çoğalarak döndü, ebeveynlik telaşı başladı: 5 yavru nasıl besleniyor? - Resim: 1

Avrupa Tabiat Mirası Vakfı'nın "Leylek Köyü" ilan ettiği Bursa'nın Eskikaraağaç köyünde bu yıl özel bir heyecan var.

1 6
Yaren leylek çoğalarak döndü, ebeveynlik telaşı başladı: 5 yavru nasıl besleniyor? - Resim: 2

Balıkçı Adem Yılmaz'ın 15 yıllık dostu Yaren'in yuvasına 5 yavru birden geldi; ebeveyn leylekler Uluabat Gölü'nde aralıksız mesaide.

2 6
Yaren leylek çoğalarak döndü, ebeveynlik telaşı başladı: 5 yavru nasıl besleniyor? - Resim: 3

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde, balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu 15 yıllık dostluk hikayesiyle simgeleşen Yaren Leylek, bu yıl dünyaya gelen 5 yavrusuyla birlikte yoğun bir besleme mesaisine başladı.

3 6
Yaren leylek çoğalarak döndü, ebeveynlik telaşı başladı: 5 yavru nasıl besleniyor? - Resim: 4

Günden güne büyüyen ve yuva içindeki hareketlilikleri artan 5 yavru için anne ve baba leylekler, gün boyu neredeyse aralıksız şekilde göle uçarak yiyecek taşıyor.

4 6
Yaren leylek çoğalarak döndü, ebeveynlik telaşı başladı: 5 yavru nasıl besleniyor? - Resim: 5

Henüz gelişimlerinin başında olan yavruların sağlıklı büyüyebilmesi için ebeveyn leylekler, ağırlıklı olarak küçük yavru balıklar, kurbağalar ve sulak alanlardaki çeşitli böcekleri avlıyor.

5 6
Yaren leylek çoğalarak döndü, ebeveynlik telaşı başladı: 5 yavru nasıl besleniyor? - Resim: 6

Avrupa Tabiat Mirası Vakfı tarafından "Leylek Köyü" ilan edilen Eskikaraağaç'taki bu tatlı telaş, köyü ziyaret eden doğaseverler ve kuş gözlemcileri tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

6 6
Kaynak: AA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro