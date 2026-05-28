Avrupa Tabiat Mirası Vakfı'nın "Leylek Köyü" ilan ettiği Bursa'nın Eskikaraağaç köyünde bu yıl özel bir heyecan var.
Yaren leylek çoğalarak döndü, ebeveynlik telaşı başladı: 5 yavru nasıl besleniyor?
Türkiye'nin her göç döneminde büyük bir merakla beklediği Yaren Leylek, artık 5 yavruya annelik yapıyor. Yaren Leylek'in yavrularını besleme telaşı, yüzleri gülümsetti.
Balıkçı Adem Yılmaz'ın 15 yıllık dostu Yaren'in yuvasına 5 yavru birden geldi; ebeveyn leylekler Uluabat Gölü'nde aralıksız mesaide.
Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde, balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu 15 yıllık dostluk hikayesiyle simgeleşen Yaren Leylek, bu yıl dünyaya gelen 5 yavrusuyla birlikte yoğun bir besleme mesaisine başladı.
Günden güne büyüyen ve yuva içindeki hareketlilikleri artan 5 yavru için anne ve baba leylekler, gün boyu neredeyse aralıksız şekilde göle uçarak yiyecek taşıyor.
Henüz gelişimlerinin başında olan yavruların sağlıklı büyüyebilmesi için ebeveyn leylekler, ağırlıklı olarak küçük yavru balıklar, kurbağalar ve sulak alanlardaki çeşitli böcekleri avlıyor.
Avrupa Tabiat Mirası Vakfı tarafından "Leylek Köyü" ilan edilen Eskikaraağaç'taki bu tatlı telaş, köyü ziyaret eden doğaseverler ve kuş gözlemcileri tarafından da ilgiyle takip ediliyor.