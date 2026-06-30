Yardıma koştuğu kazada can verdi: Yüksek gerilim hattına kapıldı

Yardım etmek isterken hayatını kaybetti

Bu sırada yoldan geçen Furkan Alan, kazayı fark ederek aracını durdurdu ve sürücüye yardım etmek için olay yerine yöneldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığı sırada yerde bulunan yüksek gerilim hattını fark etmeyen Alan, elektrik akımına kapıldı.