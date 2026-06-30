Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen trafik kazası, yardım etmek isteyen bir gencin hayatına mal oldu. Otomobilin çarptığı elektrik direğinin devrilmesiyle kopan yüksek gerilim hattına temas eden 27 yaşındaki Furkan Alan, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yardıma koştuğu kazada can verdi: Yüksek gerilim hattına kapıldı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu kopan yüksek gerilim hattı faciaya neden oldu. Kazazedeye yardım etmek isteyen 27 yaşındaki Furkan Alan, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.Kaynak: İHA
Kaza, Çepni Mahallesi Düzbağlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Uslu yönetimindeki 16 AJF 701 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken, yüksek gerilim hattı da koparak yola düştü.
Yardım etmek isterken hayatını kaybetti
Bu sırada yoldan geçen Furkan Alan, kazayı fark ederek aracını durdurdu ve sürücüye yardım etmek için olay yerine yöneldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığı sırada yerde bulunan yüksek gerilim hattını fark etmeyen Alan, elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Furkan Alan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Onur Uslu ise ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Furkan Alan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.