Tedavi sürecinde Ankaralı Turgut adına düzenlenen yardım kampanyasında toplanan paralar, aile içinde ciddi bir krize yol açmıştı.

Sanatçı, kızı Eylem Boran dışında kalan çocuklarıyla bu yardım paraları nedeniyle anlaşmazlık yaşamış, söz konusu süreçte Haydar, Özlem, Hasret ve Ersoy Karataş’ı evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı.

Ankaralı Turgut’un vefatının ardından diğer çocukları, Eylem Boran’a karşı tereke davası açtı. Show TV'nin aktardığı bilgilere göre; davacılar, yardım gecesinde 18 milyon TL toplandığını ve bu paradan pay almak istediklerini öne sürdü. Mahkeme, iddia edilen rakamın gerçeği yansıtmadığını ve toplanan yardım miktarının yaklaşık 250 bin TL olduğunu tespit etti.

Dava sonrası konuşan Eylem Boran, babası adına söylenen iddiaların asılsız olduğunu belirterek, “Babamın tedavisi için 18 milyon TL toplandığı söylendi ve bu parayı benim harcadığım iddia edildi. Oysa ben babamın vasiyetini yerine getirdim. Ona verdiğim sözü tuttum ve davayı kazandık” dedi.

Boran ayrıca, “Babamdan bana kalan miras; şerefi, onuru, gururu ve 300 bin TL’lik borçtur” ifadelerini kullandı.