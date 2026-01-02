Kötü pazarlama insana bana satış yapılıyor hissi verir. İyi pazarlama işim kolaylaştı, biri yolumu açtı duygusu bırakır. E-ticarette büyüme de çoğu zaman yeni numaralardan çok karmaşayı azaltma meselesidir.

Temu’nun Shopify için yayınladığı yeni entegrasyon tam olarak oraya dokunuyor. Shopify üzerinden listelenen ürünler, stok, fiyat ve sipariş akışı bozulmadan kalıyor; Temu yeni bir satış kanalı gibi ekleniyor.

Kataloğu baştan düzenle, operasyonu yeniden kur yükü satıcının omzuna binmiyor. Listeleme, fiyatlama, sipariş yönetimi yine Shopify’dan devam ediyor. Satıcı için değerli olan ek satıştan önce ek karmaşayı engellemek. Entegrasyon pratikte tam o işe yarıyor, daha az uğraş, daha çok erişim.

Temu tarafında da net bir motivasyon var o da tedarik havuzunu büyütmek.

Daha fazla satıcı, daha fazla ürün; daha fazla ürün, daha fazla kullanıcı. Kendi kendini besleyen bir döngü. Yine de entegrasyonun yaklaşımı, satıcı uğraşsın yerine teknoloji taşısın fikrine dayanıyor. Yardım hissi de oradan geliyor.

Kasım dönemine gelince reklam tarafı zaten ayrı bir arena…

Hepsiburada’nın HepsiAd verileri epey konuşulur cinsten. 2024 Kasım’a kıyasla reklam yatırımları %137 artmış; reklam geri dönüşlerinde %25 iyileşme görülmüş.

Kampanya boyunca uygulama içi görünürlük ciddi biçimde yükselmiş, toplam etkileşim 2,2 milyar seviyesine çıkmış. Üstelik aktif reklam veren marka sayısı %38 artmış.

Rakamlar tek bir gerçeği yansıtıyor. Pazar yerinde görünürlük giderek daha rekabetçi bir alana dönüşüyor ve markalar vitrin payını büyütmek için daha fazla yatırım yapıyorlar.

Kategori tarafı da mantıklı bir hikâye anlatıyor. Reklam getirisi yüksek başlıkların başında cep telefonu ve küçük ev aletleri geliyor. Elektronik dışı kategorilerde ev tekstili, kişisel bakım, hızlı tüketim ürünleri öne çıkıyor.

Sepet davranışı hızlı olan, sık satın alınan, kampanya döneminde tam zamanı dedirten ürünler… Reklamın doğru yerde doğru ürünü öne çıkarması, dönüşüme doğrudan yansıyor.

Satıcı açısından resim iki parçalı.

Bir yanda Temu gibi kanallar entegrasyonla tek merkezden yönet, yeni pazara açıl kolaylığı sunuyor. Öte yanda reklam yatırımları artarken organik görünürlük daha zor kazanılıyor.

Dolayısıyla satış büyürken kârlılık nasıl korunacak? Marj düşükse reklam bütçesi bir süre sonra baskı yaratır. Rekabetçi fiyatlama, stok disiplini, kampanya planı ve ölçüm takibi her zamankinden daha kritik hale geliyor.

E-ticarette yeni rekabet üründen ziyade süreç tasarımıyla sürüyor. Kim işleri daha az yorucu hale getiriyorsa, kim daha net bir yol sunuyorsa, pazarlamada avantajı o topluyor.

Yardım hissi veren marka ve platformlar kazanıyorlar.