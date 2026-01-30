Sedat Peker, çaresiz kalan insanların aklına gelen ilk isim olmaya devam ediyor. Genç bir kız sosyal medya hesabından kimsesinin olmadığını ve annesini ameliyat ettirmek istediğini söyleyerek Sedat Peker'den yardım istedi. Genç kız, "Sedat abi nolur sesimi duy, senden çok bir şey istemiyorum. Bir kız çocuğu olarak yalvarıyorum sana. Annemin vatandaşlık sıkıntısı var , ameliyat olması gerekiyor, senden başka bir şey istemiyorum lütfen sesimi duy."

Sedat Peker çağrıya sessiz kalmadı

Videoyu gören Sedat Peker yardım elini uzattı. Genç kız, Peker’in Acıbadem Hastanesi’nde yapılacak tüm ameliyat ve tedavi sürecinin masraflarını üstlendiğini açıkladı. Yaşadığı sevinç gözlerinden okunan genç kız çektiği teşekkür videosunda, "Sedat abim sen benim sesimi duydun, Allah senden razı olsun. Allah her şeyi gönlünce versin, dün benim doğum günümdü abi, sen bana en büyük hediyeyi verdin. Annem benim en değerlim en kıymetlim, onu artık her gün acı çekerek görmek istemiyorum. Allah senden razı olsun."

Peker özel ekip kurdu

Peker'e sosyal medya üzerinden ulaşıp, sıkıntılarını dile getirmeye çalışan insan sayısı her geçen gün artıyor. Sedat Peker, mağdur insanlara daha hızlı ulaşabilmek adın 3 kişiden oluşan özel bir ekip kurduğu ve avukatları aracılığıyla da incelediği öğrenildi.