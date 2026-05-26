Yaratıcısından Papa'ya yapay zeka desteği: "Şirketlere bırakılamaz

Yapay zeka şirketi Anthropic'in kurucu ortağı Christopher Olah, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, yapay zeka ve gelişen teknolojiler karşısında insanın, insanlık onurunun korunmasına yönelik ilkeler içeren ve Katolik Kilisesinin bu konudaki yaklaşımını ortaya koyan "Magnifica Humanitas (Muhteşem İnsanlık)" adlı papalık belgesini yayınlamasının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Genelgenin sunumuna katılan yapay zeka şirketi Anthropic'in kurucu ortağı Olah, yapay zekaya ilişkin gelişmelerin yalnızca bilgisayar mühendisleri ve uzmanlar tarafından ele alınmasının yeterli olmayacağını vurguladı.