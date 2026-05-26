Yaratıcısından Papa'ya yapay zeka desteği: "Şirketlere bırakılamaz

Olah, "Birçok kişi, yapay zekaya dair meselelerin sadece mühendisler tarafından değerlendirilmesinin en doğru yaklaşım olduğunu düşünebilir ancak bu yanlış. Yapay zekanın ortaya çıkardığı sorular, araştırma camiasının sınırlarını aşıyor" ifadelerini kullandı. Yapay zeka sistemlerinin bir köprü ya da uçak gibi tamamen insan kontrolünde tasarlanmış yapılar olmadığını belirten Olah, yapay zekanın mühendislerin sınırlarını aştığını kaydetti.

Bu sistemlerin insan sözleri ve düşüncelerinden beslendiğini dile getiren Olah, yapay zekanın onu geliştirenler için bile gizemini koruduğunu söyledi.