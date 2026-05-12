Yarasalarda yeni bir koronavirüs türü tespit edildi
Tayland merkezli The Nation gazetesinin haberine göre, Tayland Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanlığı, ülkedeki yarasalarda yeni bir koronavirüs türünün tespit edildiğini doğruladı.
İlk bulgular, yeni virüsün, Covid-19'a kıyasla hasta etme ve bulaşma potansiyelinin çok daha düşük olduğuna işaret ediyor.
COVİD-19 VE YARASALAR
Koronavirüsler (SARS-CoV, MERS-CoV ve SARS-CoV-2 dahil) ve yarasalar arasındaki ilişki, bilim dünyasında uzun süredir incelenen önemli bir zoonotik (hayvandan insana geçen) hastalık konusudur. Yarasalar, birçok koronavirüs türü için doğal bir "konakçı" veya "rezervuar" olarak kabul edilir.